Украинские беженцы в Литве зарабатывают до 2 тыс. евро: работу нашел каждый третий работоспособный

В Литве каждый третий работоспособный украинский беженец нашел работу. Речь идет о 7,6 тыс. человек. Они получают от 900 до 2000 евро в месяц.

Об этом сообщает издание LRT со ссылкой на литовской Министерство соцзащиты и труда. Работающие украинцы в Литве заплатили уже более 3 млн евро налогов. "Я благодарю работодателей, которые трудоустраивают украинцев, приехавших в нашу страну, и приглашаю вас продолжить регистрацию своих свободных рабочих мест в Службе занятости", – сказала министр Моника Навицкене.

Всего в Литву приехали 50 тыс. украинских беженцев. Только 28 тыс. из них – работоспособные. Остальные: дети и пожилые люди. Работу нашел каждый третий, однако также стоит учитывать, что далеко не все украинцы пытаются трудоустроиться за границей.

Видео дня

Женщины с маленькими детьми, те, кто продолжает работать удаленно, или же живет на сбережения и рассчитывает в ближайшее время вернуться в Украину, не стали рассматривать вакансии на местном рынке труда.

"Ежемесячная заработная плата колеблется от минимальной до почти 2 тыс. евро. В среднем работающий в Литве украинец зарабатывает "на бумаге" около 900 евро. В настоящее время на учете в Службе занятости состоит более 8,7 тыс. ищущих работу жителей Украины", – говорится в материале.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Польше материальную помощь украинским беженцам в размере 9,5 долл. в день продлили на 60 дней. Такую сумму будут выплачивать в течение 120 дней.