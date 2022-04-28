В Польше на 60 дней продлили помощь украинским беженцам

В Польше материальную помощь украинским беженцам в размере 9,5 долларов в день продлили на 60 дней. Такую сумму будут выплачивать в течение 120 дней.

Об этом сообщает издание Onet. За соответствующий законопроект в польском Сейме проголосовали 429 депутатов. Против выступили всего 10 польских парламентариев.

За законопроект проголосовали 429 депутатов, против выступили 10 депутатов от Конфедерации. Против выступила только малочисленная фракция Конфедерации независимой Польши – польская правонационалистическая партия.

"Поправка также введет положения, которые позволят контролировать выплату пособий. По их словам, министр по информатизации будет вести базу данных заявлений на пособия, благодаря которой коммуны смогут проверять содержащуюся в ней информацию", – говорится в публикации.

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Отметим, в Польше нашли работу 77 тыс. беженцев из Украины. Большинство из них – женщины. Львиная доля (47,5%) нашла простую физическую работу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Польше из-за самой масштабной со времен Второй мировой войны миграции на рынке труда возник кризис. С одной стороны из страны уехали украинские мужчины, а с другой – приехало несколько миллионов образованных женщин. Работу для них найти не могут, города переполнены, а вакансии остаются незакрытыми.