Украинец заплатил 115 тыс. грн за металлолом: думал, что покупает коллекционные монеты

В Тернополе мошенник выманил у мужчины 115 тыс. грн. Он продал ему будто бы коллекционные монеты, которые на самом деле оказались обычным металлоломом. За это мошенника ,если его найдут, могут посадить в тюрьму.

По словам самого потерпевшего, незнакомец подошел к нему на улице и предложил купить у него коллекционные монеты, сообщает Нацполиция. При этом тот рассказал, что сам является работающим на стройке иностранцем, которому не платят денег, а они ему нужны на поездку к родным.

После этого незнакомец взял одну серебряную и одну золотую монеты и предложил пойти в ломбард проверить их. Сотрудник же ломбарда осмотрел товар и оценил золото почти в 11 тыс. грн, а серебро – в более 200 грн.

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"Какие на самом деле монеты давал иностранец оценщику – неизвестно, но то, что получил житель Тернополя за 115 тыс. грн – это 68 дешевых металлических подделок. Он понял это, когда показал купленное жене, работающей в магазине ювелирных изделий", – рассказывают в Нацполиции.

В текущее время правоохранители устанавливают личность мошенника. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Ивано-Франковский городской суд оштрафовал священника Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) за торговлю капустой в неустановленном месте. За это ему придется уплатить 51 грн собственно штрафа, а также 454 грн судебного сбора.

Согласно постановлению суда, священника привлекли к ответственности по ч.1 ст. 160 Кодекс Украины об административных правонарушениях – торговля из рук в неустановленных местах. Если бы его наказали по всей строгости, заставили бы заплатить 119 грн, а также конфисковали бы всю капусту.

Сам же священник, возглавляющий один из приходов УГКЦ в Городенковском районе на Иванофранковщине, вину признал. А также сказал, что искренне раскаивается в содеянном.

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