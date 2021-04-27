Украинец работает на Минобороны РФ, готовит боевиков, а деньги тратит на Кипре: новые факты о "тхэквондисте под прикрытием"

Государственная миграционная служба (ГМС) отреагировала на расследование OBOZREVATEL об украинце с российским гражданством Александре Шлычкове, который по нашей информации снабжает боевиками т.н. "ДНР". Коллеги из издания "Телеграф" после нашей публикации отправили запрос в ГМС и в ведомстве ответили, что обратились в СБУ с просьбой дать свою оценку. Мы также направляли свои запросы в Службу безопасности и рассчитываем на их ответы.

Надеемся, что заработанный с помощью Минобороны РФ Шлычковым капитал не помешает украинским правоохранителям дать свою профессиональную оценку его деятельности по обучению боевиков для Сирии и т.н. "ДНР". А пока силовики реагируют, OBOZREVATEL публикует вторую часть расследования о гражданине Украины Александре Шлычкове.

Как оказалось, "общественный деятель" кроме украинского и российского гражданства также имеет паспорт страны ЕС – Кипра. И деньги, которые он зарабатывает на армии РФ, он удачно инвестирует в европейские компании. Нам удалось найти его связи с жительницей Кипра Ольгой Слицковой (фамилия которой на удивление созвучна со Шлычковой), она предоставила ему право подписи в одной из немецких компаний. Кроме того, Шлычков и Слицкова знакомы уже не один десяток лет, а сам "общественник" львиную долю своего времени проводит на Кипре.

Главное:

у Шлычкова кроме украинского и российского паспортов, видимо, есть и гражданство Кипра. Именно в качестве киприота он получил право подписи в одной из компаний;

на Кипре Шлычков делает ремонт, заказывает солнечные панели. Здесь живет приближенная к нему Ольга Слицкова, на нее и оформлена компания, к которой имеет отношение Шлычков;

Слицкова выращивает цветы, готовит, общается с русской диаспорой и общими со Шлычковым друзьями из Воронежа;

компания, которая связана со Шлычковым и Слицковой, з арегистрирована в Германии. Они сдают в аренду недвижимость;

бизнес интересы у "парочки" могут быть и в США – Слицкова следит за работой небольшой авиационной школы, которая имеет отношение к выходцам из РФ;

Возможно, свои миллионные заработки в РФ Шлычков инвестирует в недвижимости в ЕС, а после зарабатывает на аренде.

Александр Шлычков частый гость Кипра. Сюда он приезжает, как домой. И, вероятно, не просто так. "Общественный деятель", который помогает в подготовке российских военных и, вероятно является пособником т.н. "ДНР" и "ЛНР", имеет не только российское и украинское гражданство. Но, и по всей видимости, гражданство Кипра.

Согласно выписке из реестра, еще в 2018-м он получил право подписи в компании Balties Projekt GmbH. И, в соответствии с этим документом, Шлычков – киприот и проживает на южном побережье в Лимассоле.

В Кипре Шлычков не только занимается развитием спорта, как официально заявляет его федерация, но и, например, устанавливает в своем доме солнечные панели. Компания, которая занимается установкой, упомянула его кейс в Лимассоле как один из самых удачных. Мол, господин Шлычков смог экономить полторы тысячи евро в год.

Здесь же проживает и собственница компании Balties Projekt GmbH, которая дала право подписи Шлычкову. Некая Ольга Слицкова. OBOZREVATEL удалось найти ее страницы в соцсетях. Женщина размещает фотографии цветов на участке, собственной выпечки. А еще – делится новостями об Александре Шлычкове.

В свою очередь сам Шлычков чуть ли не самый активный ее подписчик – под большинством записей можно найти его единственный "лайк".

Слицкова, судя по ее записям, живет с сыном Константином, недавно делала ремонт в своей квартире и бесплатно раздавала лишнюю мебель в хорошем состоянии. Она интересуется творчеством пародиста Максима Галкина и общается в основном с россиянами.

Со Шлычковым, видимо, женщина находится в отношениях еще с Воронежа, где "общественный деятель" начинал свою карьеру. Их общие вороженские друзья поздравляют Слицкову с днем рождения.

Слицкова сдает жилье на Кипре, недалеко от крупного отеля. Арендаторам предлагают двухкомнатные апартаменты. В то же время Balties Project GmbH, в которой получил право подписи Шлычков, находится в Германии и также занимается сдачей в аренду недвижимости. Адрес фирмы Баден-Баден,Lichtentaler Allee 56b.

Вполне возможно, что у парочки есть свои интересы и в США. Слицкова часто размещает на своей странице записи с небольшой авиационной школы Air Fleet Training недалеко от Нью-Йорка. Cамолет Cessna 172S, который использует школа, принадлежит R J Ventures LLC. Этой компанией, вероятно, руководит русская диаспора в США, среди директоров – предприниматель Михаил Абрамов и члены его семьи.

Связей между авиашколой в США и Шлычковым, помимо активного интереса к ней Слицковой и русскими владельцами, на данный момент найти не удалось. Также не удалось установить, сколько недвижимости оформлено на компанию. Но есть данные о годовом доходе только одной Balties Project GmbH – около 900 тыс. долларов.

Интересы Шлычкова не ограничиваются недвижимостью. Вместе со своим партнером Олегом Гарькавченко они открыли газету "Ведомости" на Кипре, которая издается для русскоязычных местных предпринимателей.

Гарькавченко – юрист. Вместе со Шлычковым они организовали физкультурно-спортивную общественную организацию развития Филиппинских единоборств. И кроме "Ведомостей", это чуть ли не единственный их общий бизнес. Еще один участник организации – Игорь Юзевофич. Он работал замглавы Главного управления Федеральной регистрационной службы по Воронежской области, получал именные часы лично от президента РФ Владимира Путина.

Вполне возможно, что сама организация – прикрытие. А главная задача Шлычкова и партнеров – подготовка российских военных и разведывательная деятельность в интересах РФ.

Шлычков – очень известная фигура в российских силовых подразделениях. Прежде всего тем, что он проводит физическую подготовку российских боевиков в "горячие точки": о некоторых, как Сирия, сообщается официально, о других ("ДНР") главным образом рассказывают украинские разведчики. В частности, Шлычков придумал систему "Золотой треугольник", которую преподавал в Главном управлении военной полиции Минобороны РФ. Он даже официально вписан членом общественного совета этого управления. Именно военную полицию россияне ввели в Сирию (об этом сообщал телеканал МО РФ "Звезда").

OBOZREVATEL несколько месяцев подробно изучал деятельность Шлычкова и вскоре опубликует третью часть расследования, в которой расскажет о связях "общественника от Минобороны" с США, его недвижимости по всему миру и связанной с ним группе российских предпринимателей.