Украина переходит в "красную" зону: что будет с гривней, рынком труда и бизнесом

В Украине с 30 октября в "красной" зоне окажутся 15 областей, а с 1 ноября к ним добавится еще и Киев. Еще 6 областей – в "оранжевой" зоне, но вскоре тоже могут перейти в "красную".

И хоть большая часть страны опять живет в режиме усиленных ограничений, но на этот раз коснутся они не всех. Те, кто прошел полный курс вакцинации, и дальше смогут посещать все заведения и пользоваться транспортом в обычном режиме, но только предъявляя сертификат.

Какие последствия принесет нам локдаун "по-новому" – узнавал OBOZREVATEL.

Курс гривни существенно пострадал от локдауна весной 2020-го. Если еще 6 марта доллар стоил 24,74 грн по курсу НБУ, то уже через 2 недели, 20 марта, он подорожал на 3 грн – до 27,8 грн.

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Последующие локдауны не были так губительны для курса. Гривня держалась стабильной. Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко уверена, в свете "красной" зоны ситуация на валютном рынке и сейчас существенно не поменяется:

"В 2020-м не все понимали, как эпидемия будет влиять на курс. Рост курса был связан с паническими настроениями и с ожиданиями падения экономики. Сейчас не ожидается, что введение "красной зоны" будет влиять на экономические прогнозы. Потому у нас нет ожиданий, что это как-то отразится и на обменном курсе. Нет смысла активно скупать или продавать гривню, ведь дополнительные ограничения не влияют на экономический процесс, как раньше".

По прогнозу Ахтырко, курс доллара к гривне в ноябре будет оставаться на тех же уровнях, что и в октябре.

В "красной зоне" действуют те же ограничения, что и во время локдауна. Запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, кинотеатров, театров, рынков, спортзалов, фитнес-центров, массовые мероприятия. Работать могут только продуктовые магазины, аптеки, отделения почты, АЗС, банки и ветеринарные клиники.

Но теперь таких ограничений можно избежать. Те, у кого 100% персонала и посетителей вакцинированы двумя дозами, имеют право продолжать работу.

"По сфере услуг и другим сферам, которые закрываются, локдаун ударит, – говорит руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, и.о. министра экономики (2020) Павел Кухта. – Но я не ожидаю какой-то катастрофы. Плюс, сейчас предложено решение проблемы в виде вакцинации. Бизнесу понятно, что делать, чтобы избежать ограничений. Потому есть шанс, что люди сами довольно быстро облегчат себе локдаун".

По мнению Кухты, государство должно в дальнейшем применять механизмы поддержки, которые были испытаны ранее. В частности, это единоразовые выплаты "ФОПам".

Очевидно, что любой локдаун не полезен для экономики. Но поскольку многие бизнесы смогут продолжить работать, серьезного удара в экспертной среде не ожидают:

"Сейчас все-таки не март 2020-го, когда на локдаун остановилась вся экономика, – говорит Кухта. – Потому серьезного потрясения я не ожидаю. Плюс, все уже понимают правила, как это работает. Думаю, что в целом все буде легче. Но, само собой, ничего полезного для экономики в таких вещах нет в любом случае".

Во время первого локдауна сильно пострадали сфера услуг и торговля, где многие сотрудники потеряли работу или отправились в неоплачиваемый отпуск. Последующие же ограничения не особо влияли на ситуацию на рынке труда, ведь бизнес уже адаптировался к новым условиям.

Но сейчас возник еще один фактор. Дело в том, что далеко не все хотят вакцинироваться. А держать невакцинированных сотрудников для владельца, который хочет работать в красной зоне, возможности нет. Значит ли это, что нас снова ожидает волна увольнений?

"Думаю, люди, которые не вакцинированы, будут сталкиваться с проблемами на работе, – говорит эксперт рынка труда Сергей Марченко. – Если правительство требует вакцинацию, конечно, работодатели не смогут позволить себе работать вне правового поля. Они будут искать какие-то пути, как работать. Если для этого нужно, чтобы сотрудники были привиты, конечно, работодатели будут это требовать. Думаю, что большинство людей вакцинируется и останется на своих работах. Но однозначно будет процент тех, кто вакцинироваться не хочет, кто запуган. Часть людей, даже под угрозой потери работы, не вакцинируется. Но это будет не более 5-10% работников".

В то же время, по словам Марченко, последние пару месяцев рынок труда перегрет. Вакансий почти вдвое больше, чем в начале года. Потому, по мнению эксперта, безработица от локдауна существенно не вырастет.

В целом граждане Украины и бизнес за практически два года пандемии уже адаптировались к любым ограничениям. Дальнейшие запреты не так волнуют рынки и не вызывают панику, как весной 2020-го. Минимизировать последствия для экономики помогает также и вакцинация. Если ее темпы продержатся на таком же уровне еще несколько месяцев, вполне возможно, что этот локдаун может быть для нашей страны последним.