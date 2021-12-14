Украина импортирует инфляцию: в Минэкономики ообвинили другие страны в росте цен на продукты

В Министерстве экономики объяснили рост цен на продукты в Украине деятельностью развитых стран и "импортом инфляции из них". С деятельностью же украинского правительства, уверяют в ведомстве, подорожание не связано.

Так считает глава министерства Юлия Свириденко. Свою позицию она озвучила в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

"Рост цен – не результат деятельности украинского правительства, а результат деятельности развитых стран, боровшихся с последствиями COVID-19. Исходя из того, что экономика страны открыта, мы импортировали эту инфляцию", – уверяет министр.

При этом она подчеркнула, что цены растут не только в Украине, но и во всем мире. И власти никак не могут на это повлиять.

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"Цены растут потому что есть мировые цены, потому что есть открытая экономика Украины, мы экспортируем эти продукты, поэтому этот рост и происходит. На цены на мировых рынках мы не можем повлиять", – добавила Свириденко.

За год – с ноября-2020 по ноябрь-2021 – инфляция в Украине составила 10,3%. А с начала 2021 года она установилась на уровне 9,4%. Это привело к существенному подорожанию практически всех продовольственных товаров. Прежде всего речь идет о подсолнечном масле – по сравнению с октябрем 2020 года оно подорожало на 47,3%. "Коммуналка" же за год подорожала на 10%.

Согласно данным Госстата, общее подорожание продуктов по сравнению с ноябрем -2020 составило 10,3%. При чем, подорожало все, кроме фруктов (они стали дешевле на 6,4%), а также одежды и обуви (подешевели на 4,5%).

Больше всего за год подорожало образование – на 16,9%. Меньше всего – предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья. Они стали дороже всего на 4%. Общая же картина подорожания товаров в Украине такова:

продукты питания и безалкогольные напитки – 13,3%;

алкогольные напитки, табачные изделия – 9,7%;

услуги ЖКХ – 10%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – 4%;

транспорт – 12,1%;

связь – 7,4%;

отдых и культура – 5,1%;

образование – 16,9%;

рестораны и гостиницы – 8,6%;

различные товары и услуги – 7,8%.

По сравнению с октябрем 2021 года, в ноябре общее подорожание продуктов составило 0,8%. Больше всего в цене выросли овощи – на 7,8%. Далее идут:

молоко – 2,9%;

макаронные изделия – 1,7%;

масло – 1,7%;

хлеб и хлебопродукты – 2,3%;

хлеб – 2,2%;

творог и сыр – 2,2%;

сахар – 1,2%;

рыба и продукты из рыбы – 1,1%;

яйца – 0,9%;

мясо и мясопродукты – 0,5%.

Впрочем, кое-что и подешевело. К примеру, фрукты – на 7,6%. А также подсолнечное масло – на 0,5%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк принял решение повысить учетную ставку с 8,5% до 9% годовых. Главной причиной этого является желание регулятора снизить инфляцию с 10,9% до 5%.