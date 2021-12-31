Учителям в Украине повысят зарплаты уже с 1 января: кто будет получать больше

Уже с 1 января 2022 года украинским учителям увеличат зарплату, размер повышений установлен Кабмином. Так, на 20% увеличиваются оклады для педагогических работников в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа (специальных и санаторных).

На 25% будут получать больше педагоги в спецучреждениях общего среднего образования. К ним относят спецшколы, а также учебно-реабилитационные центры, говорится в постановлении Кабинета министров.

Кроме того, на 30% больше будут оклады преподавателей в специализированных домах ребенка, детских домах. На 10% зарплату повысят для:

работников, деятельность которых связана с образовательным процессом, в учреждениях спецобразования;

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педагогов в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;

педагогов в высших профессионально-технических училищах;

педагогов в учреждениях образования интернатного типа.

Также устанавливаются доплаты за классное руководство. К примеру, учителям 1-4 и подготовительных классов в учреждениях общего среднего образования повысят зарплату на 20%. Также оклады увеличат для:

учителей 5-11 (12) классов в учреждениях общего среднего образования – на 25%;

преподавателям в учреждениях профессионального образования – 20%.

Зарплату повысят и педагогам, помощникам воспитателей и руководящим работникам, деятельность которых напрямую связана с образовательным процессом в спецдомах ребенка, детских домах и заведениях общего среднего образования интернатного типа для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. А также в противотуберкулезных учреждениях, учреждениях, отделениях для детей, больных активными формами туберкулеза. Для них предусматривается повышение зарплаты на 30%.

Как сообщал OBOZREVATEL, должностные оклады украинских чиновников в 2022 году собираются повысить на 9%. При этом минимальный размер оклада установятся на уровне не ниже двух прожиточных минимумов, то есть 4962 грн (до декабря-2022). Это на 9,3% выше, чем сейчас (4540 грн).

Речь идет о "голом" окладе, без доплат и надбавок, поэтому он может быть ниже минимальной зарплаты (6500 грн). С какого числа произойдет повышение, пока не уточняется.