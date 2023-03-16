У украинцев отказываются принимать доллары: какие правила действуют и какую валюту не примут

В Украине в обменниках отказываются принимать не только поврежденные, но и устаревшие банкноты доллара. Для обмена такой купюры нужно обращаться в банк, который отправит его банку-корреспонденту за границу и проведет замену. Такая услуга оплачивается отдельно и в зависимости от степени повреждения может составить до 50% от номинала.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, в то время как поврежденные банкноты гривни принимают в отделениях НБУ, обменом долларов занимаются только иностранные банки.

Проблемы могут возникнуть:

с валютой, которая имеет несколько повреждений сразу;

которая значительно изношена (ветхая);

которая порвана;

на которой есть пятна краски.

В зависимости от степени изношенности или повреждения купюры, размер комиссии может составлять от 5 до 50%. В банках комиссия может быть ниже, а у посредников при высокой комиссии деньги могут отдать сразу.

"В Национальный банк Украины поступают многочисленные запросы и жалобы от граждан по поводу отказа банков в приеме для осуществления валютно-обменных операций изношенных и поврежденных банкнот иностранных валют", – отмечают в инструкции НБУ.

В одной из своих презентаций Нацбанк показал, какие банкноты иностранной валюты с признаками значительного повреждения принимаются банками на инкассо. Забирают и купюры, которые были разорваны на части и склеены, и даже с повреждением элементов дизайна (удаленные цифровые и текстовые обозначения номинала).

В Украине в обменниках и обманках отказываются принимать доллары, которые выпущены до 1996 года. Дело в том, что после 1996-го в США выпустили банкноты с новым дизайном и новыми защитными элементами. В результате некоторые кассиры не могут отличить фальшивые банкноты от настоящих, если им больше 26 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в феврале наличный курс гривни по к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это – наиболее низкий курс с лета 2022 года.

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В Украине в обменниках и обманках отказываются принимать доллары, которые выпущены до 1996 года. Дело в том, что после 1996-го в США выпустили банкноты с новым дизайном и новыми защитными элементами. В результате некоторые кассиры не могут отличить фальшивые банкноты от настоящих, если им больше 26 лет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине 75% всех фальшивок в иностранной валюте – американские доллары. При этом 96% от общего числа подделок – это 100-долларовые купюры, подсчитали в Национальном банке Украины.

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