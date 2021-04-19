У украинцев начали принимать заявки на "карантинные" 8 тысяч: как получить деньги

В Украине с 19 апреля начинается прием заявок на получение 8 тыс. грн помощи от государства. Так, подать запрос можно через портал или приложение "Дія".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook. "Поэтому призываю украинцев в областях с "красным" уровнем эпидопасности отправлять заявки на получение помощи. Надеюсь, что местная власть тоже подставит плечо поддержки и увеличит выплаты людям в пределах своих регионов", – написал он.

Отметим, что Кабинет министров запустил механизм выплаты госпомощи для ФОПов и наемных работников в "красных" зонах. Так, зарегистрироваться в "Дія" для получения средств можно уже с сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, что в Украине для выплаты 8 тыс. грн на тех физлиц-предпринимателей и нанятых сотрудников, которые пострадали из-за карантина, потратят 2,9 млрд грн. Как будут выдавать помощь:

в течение 30 дней с момента, как ввели карантин, можно написать заявление;

заявление можно подать в "Дію";

в заявлении нужно указать: ФИО, дату рождения, регистрационный номер, номер паспорта, адрес регистрации, номер банковского счета, подтверждение соответствия критериям предоставления помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в силу вступил закон, который направлен на поддержку застрахованных лиц в связи с введением ограничительных противоэпидемических мер, которые привели к временной остановке деятельности. Закон предусматривает единоразовую выплату в размере 8 тыс. грн.