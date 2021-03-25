У украинцев могут забрать пенсию: в ПФУ назвали причину

Александр Литвин Личные финансы 02:14, 25.03.2021

У украинцев могут забрать пенсию, если они в течение года не снимают деньги со своей пенсионной карты. Банки сами передают информацию в отделение Пенсионного фонда.

Об этом рассказала начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад, передает НД. Она отметила, что приостановка пенсионных выплат проводится в связи с неполучением пенсии длительное время.

"Речь идет о том, что когда пенсионер год не получает пенсию, то в соответствии с требованиями, которые являются обязательными для работы банковских структур, они таких людей выделяют и направляют данные нам для обработки и уточнения статуса пенсионера", – сказала начальник областного управления ПФУ.

Требования по проверке статуса пенсионеров, которые длительное время не получали в банке выплаты, являются неизменными уже давно. "Они существовали и до начала АТО/ООС, они выполнялись нами за все время администрирования и существования Пенсионного фонда и администрирования пенсионных выплат", – подчеркнула начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области.

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