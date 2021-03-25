В українців можуть забрати пенсію: в ПФУ назвали причину

В українців можуть забрати пенсію, якщо вони протягом року не знімають гроші зі своєї пенсійної картки. Банки самі передають інформацію до відділення Пенсійного фонду.

Про це розповіла начальниця ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталя Рад, передає НД. Вона зазначила, що припинення пенсійних виплат проводиться в зв'язку з неотриманням пенсії тривалий час.

"Йдеться про те, що коли пенсіонер рік не отримує пенсію, то відповідно до вимог, які є обов'язковими для роботи банківських структур, вони таких людей виділяють і надсилають дані нам для обробки й уточнення статусу пенсіонера", – сказала начальниця обласного управління ПФУ.

Вимоги щодо перевірки статусу пенсіонерів, які тривалий час не отримували у банку виплати, є незмінними вже давно. "Вони існували і до початку АТО/ООС, вони виконувалися нами за весь час адміністрування та існування Пенсійного фонду та адміністрування пенсійних виплат", – підкреслила начальниця Головного управління ПФУ в Донецькій області.

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