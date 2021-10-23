У украинцев конфискуют "евробляхи": таможенники выписали штрафы на миллионы

На Закарпатье с начала 2021 года таможенники оформили 499 протоколов на "евробляхеров" из-за превышения срока ввоза или транзита авто. В целом суд рассмотрел 270 дел и вынес решение о конфискации 209 автомобилей на сумму 9,5 млн грн. Размер штрафов составляет 6,5 млн грн.

"За январь-сентябрь 2021 года инспекторы составили 499 протоколов о нарушении таможенного регламента за превышение временного импорта и транзита транспортных средств более чем на 30 дней в сутки...Правила предусматривают наложение штрафа в размере 170 тыс. грн или конфискацию автомобиля", – говорится в сообщении таможни Закарпатья в Facebook.

Отметим, в Украине "евробляхеры" могут столкнуться и с другими трудностями. Уже после растаможки часть "евроблях" изымают во время экспертизы в Сервисный центрах МВД (МРЭО).

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Дело в том, что украинцы покупали старые авто в ЕС даже с поврежденными VIN-кодами. Легализовать такой автомобиль будет сложно, в некоторых случаях их конфискуют, а против владельцев начинают уголовные производства.

По оценкам автоюриста Ивана Казачука, как минимум один владелец "евробляхи" каждый день сталкивается с такой проблемой. VIN-код может повредиться не только из-за умышленных действий прошлых владельцев авто, но и из-за коррозии.

В такой ситуации можно найти дублирующие таблички или после рекомендации от специалиста очистить номер с помощью специальных химсредств. Если в Сервисном центре считают, что номер могли сделать нечитаемым, правоохранительные органы могут начать уголовное производство, автомобиль конфискуют, а если к тому моменту уже заплачено за растаможку, деньги не вернут.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине возникли проблемы с растаможкой авто на еврономерах из Чехии, Словакии и Болгарии. Наша страна еще не получила разъяснения от этих государств, как нужно снимать с учета и оформлять договор купли-продажа машин.