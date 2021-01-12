У Порошенко потребовали увеличения в госбюджете-2021 расходов на субсидии

В партии "Европейская солидарность" потребовали немедленно увеличить расходы на субсидии, предусмотренные в бюджете на 2021 год из-за немотивированного повышения цен на газ.

Об этом говорится в заявлении политсилы, обнародованном на ее официальном сайте. В сообщении представители "Евросолидарности" отметили, что по сравнению с 2018 годом объем субсидий уменьшился почти вдвое – его урезали с 71 млрд грн до 36,5 млрд грн.

"По иронии судьбы ровно год назад Зеленский пообещал снизить тарифы вдвое, но вместо этого их повысил. Как настоящий хозяин своего слова, "сам дал – сам забрал". В то же время правительство Зеленского сократило расходы на субсидии, которые являются действенным механизмом социальной защиты малоимущих граждан рыночных тарифов", – отметили парламентарии.

В "ЕС" заявили, что расходы на субсидии могут падать только в двух случаях: либо при снижении цен на энергоносители, или при росте доходов граждан. Однако, в Украине, как сказано в заявлении, все сделано наоборот.

"Первое, что мы требуем сделать в этой ситуации – увеличить расходы на субсидии и принять соответствующие изменения в Государственный бюджет уже на первом в этом году заседании Верховной Рады. Очень сложная тарифная реформа 2014-17 годов, которую внедряли правительства Яценюка и Гройсмана, была частью борьбы за энергетическую независимость от России, и мы тяжелой ценой "соскочили" с российской газовой иглы", – сказано в заявлении.

В "Европейской солидарности" не исключили, что немотивированное повышение цены на газ является частью многоходовки, в которой российская агентура попытается вернуть Украину в "энергетическую кабалу к Москве".

"Недаром пятая колонна уже договаривается о якобы скидке на якобы дешевый российский газ. Опыт учит: это заканчивается еще хуже, чем дешевый сыр в мышеловке – российскими танками на улицах украинских городов", – подытожили в политсиле.

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