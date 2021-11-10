Время вышло. "Евробляхерам" отменили льготы и ввели огромные штрафы: кого и как накажут

В Украине в среду, 10 ноября закончился период льготной растаможки "евроблях". Те, кто не успел легализовать свои автомобили, будут вынуждены заплатить до 170 тыс. грн штрафа. При этом у владельцев таких машин есть два варианта: вывезти свои авто или же растаможить их по уже старой цене.

О том, почему большинство украинцев не успели растаможить "евробляхи" и что их ждет, читайте в материале OBOZREVATEL.

Только 10% "евробляхеров" успели растаможить свои авто, заявили представители движения "АвтоЕвроСила". Некоторые из них даже не пытались легализовать свои авто, другие же не нашли средства для уплаты разового штрафа в размере 8,5 тыс. и стоимости растаможки по льготе. Сами же "евробляхеры" винят принятый закон. Мол, он не дал возможность оформить все машины.

Видео дня

Соруководитель движения "бляхеров" Александр Чернявский заявил, что без льготной растаможки остались все авто, которые ввезены с нейтральной территории с РФ или с территории страны-агрессора. Это якобы помешало оформить часть машин.

Кроме того, запретили оформлять старые авто (которые не соответствуют даже стандарту Евро-2 (до 1995 года). "В законопроект внесли такую норму, что автомобили, которые заехали на таможенную территорию Украины со стороны РФ, считаются "евробляхами" РФ", – рассказывает Чернявский.

Есть еще одна значительная проблема. Зачастую "евробляхи" оформляли на иностранцев, иностранные компании (иногда фиктивные), а украинцы использовали их по доверенности. Теперь же, чтобы легально оформить машину, нужно снять ее с учета за границей. А это без официального собственника сделать невозможно.

"Снять с учета автомобиль за границей без разрешения владельца этого автомобиля юридически невозможно... То, что всем, кто ездит на "евробляхах", нужно искать людей, кому эти "бляхи" юридически принадлежат – это аксиома. Это не ваше имущество, юридически. И чтобы оно стало вашим, нужно контактировать с владельцем", – пояснил адвокат Иван Казачук.

У владельцев таких авто есть три варианта:

вывезти авто за границу;

заплатить штраф и растаможить авто без льготы;

не заплатить штрафы, авто конфискуют.

Казачук напомнил: некоторые авто можно будет растаможить до 8 февраля, если владелец такого транспортного средства с 15 июня 90 дней пребывал в зоне ООС.

"Все остальные автомобили, которые не прошли растаможку, до 8 февраля еще можно вывезти в Европу. Там можно продать и получить хоть какие-то средства от этого авто", – говорит Казачук.

Если же человек не растаможил и не вывез свое авто – его ждут огромные штрафы. Как отмечает юрист, если нерастаможенное авто остановил полицейский на дороге, он выпишет штраф в 8 500 грн. За повторную остановку ­– 17 000 грн и сообщение таможни. Таможня в свою очередь выписывает штраф 170 000 грн и конфискует авто.

"Если у человека нет денег, чтобы заплатить такой штраф, или же он не может передать свой автомобиль государству на компенсацию, у него арестовывают счета, делают запрет на отчуждение движимого и недвижимого имущества, запрет на выезд за границу. Вот такие вот репрессивные нормы", – отмечает эксперт.

В то же время Казачук подчеркивает, что сдавать автомобили "на разборку", как делали раньше, после 10 ноября будет уже нельзя. Ведь сдача такого авто на запчасти квалифицируется как неправомерные действия касательно товара под таможенным контролем. Это также грозит штрафом в 170 000 грн.

По данным Казачука, на момент принятия закона о растаможке, на таможенной территории Украины было примерно 750 000 "евроблях". Часть из них покинули территорию Украины или же пошли "на разборку". Сейчас в стране остается еще 250-300 тыс. авто, которые растаможку не прошли.

После 10 ноября растаможка значительно подорожает. Придется платить пошлину (10%), кроме того, значительно дороже обойдется и акциз. Цена, зависимо от года выпуска, может быть на тысячи евро выше.