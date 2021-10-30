Тыквы в Украине подорожали в преддверии Хэллоуина: как изменились цены на овощи
Цены на тыквы накануне Хэллоуина в Украины выросли на 50 коп. – до 3 грн/кг. В то же время подорожали и огурцы – до 38-40 грн/кг, а цены на помидоры снизились. Дешевые томаты "сливки" стоят теперь от 12 до 15 грн/кг, а розовые, желтые и красные – от 15 до 20 грн/кг.
На самом крупном в стране фермерском оптовом рынке "Неждана" в селе Большие Копани (Херсонская область) перец "белозирка" сейчас продается по достаточно низкой цене – 8 грн/кг. Об этом сообщает AgroTimes.Сколько стоит перец?
Зеленые конусовидные перцы – 10 грн/кг;
красные конусовидные перцы – 23 грн/кг;
зеленые кубовидные перцы – 15 грн/кг;
спелые кубовидные перцы – от 30 до 47 грн/кг.
Кстати, стоимость сладкой кукурузы является одной из самых низких, как для конца октября. Цена составляет примерно 1-1.5 грн/кг.
Картофель – 5,5-6,5 грн/кг;
капуста белокочанная – 5 грн/кг;
лук – 8 грн/кг;
морковь – 5-6 грн/кг;
свекла – 5,5-6 грн/кг.
Однако уже скоро овощи будут дорожать, речь идет о сезонном факторе. Традиционно их стоимость начинает расти, поскольку на рынке больше нет сезонных отечественных продуктов.
Напомним, в Украине уже стартует сезон мандаринов, фрукты появляются на полках супермаркетов и магазинов. При этом цены пока очень разные. Так, в супермаркете стоимость мандаринов составляет от 25 до 79 грн/кг, в зависимости от сорта.
OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине цены на хлеб за прошедший год выросли на 18%, на торты – аж на 80%. Большое давление на рост цен оказывает дорогой газ. В 2022-м подорожание продолжится, а ситуацию еще может усложнить возможный дефицит зерновых.