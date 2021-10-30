Тыквы в Украине подорожали в преддверии Хэллоуина: как изменились цены на овощи

Цены на тыквы накануне Хэллоуина в Украины выросли на 50 коп. – до 3 грн/кг. В то же время подорожали и огурцы – до 38-40 грн/кг, а цены на помидоры снизились. Дешевые томаты "сливки" стоят теперь от 12 до 15 грн/кг, а розовые, желтые и красные – от 15 до 20 грн/кг.

На самом крупном в стране фермерском оптовом рынке "Неждана" в селе Большие Копани (Херсонская область) перец "белозирка" сейчас продается по достаточно низкой цене – 8 грн/кг. Об этом сообщает AgroTimes.

Зеленые конусовидные перцы – 10 грн/кг;

красные конусовидные перцы – 23 грн/кг;

зеленые кубовидные перцы – 15 грн/кг;

спелые кубовидные перцы – от 30 до 47 грн/кг.

Кстати, стоимость сладкой кукурузы является одной из самых низких, как для конца октября. Цена составляет примерно 1-1.5 грн/кг.

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Картофель – 5,5-6,5 грн/кг;

капуста белокочанная – 5 грн/кг;

лук – 8 грн/кг;

морковь – 5-6 грн/кг;

свекла – 5,5-6 грн/кг.

Однако уже скоро овощи будут дорожать, речь идет о сезонном факторе. Традиционно их стоимость начинает расти, поскольку на рынке больше нет сезонных отечественных продуктов.

Напомним, в Украине уже стартует сезон мандаринов, фрукты появляются на полках супермаркетов и магазинов. При этом цены пока очень разные. Так, в супермаркете стоимость мандаринов составляет от 25 до 79 грн/кг, в зависимости от сорта.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине цены на хлеб за прошедший год выросли на 18%, на торты – аж на 80%. Большое давление на рост цен оказывает дорогой газ. В 2022-м подорожание продолжится, а ситуацию еще может усложнить возможный дефицит зерновых.