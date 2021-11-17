Цены на телятину и говядину взлетели наполовину – в Украине подорожали мясо и сосиски

В Украине почти на 50% выросли цены на телятину и говядину. Это связывают в первую очередь с дефицитом. Как объясняют фермеры, нечем кормить и никакой возможности удерживать поголовье. А сосиски и сардельки только с начала ноября подорожали на 3,84%.

В октябре также наблюдался рост цен на эти продукты. Подорожание сосисок и сарделек в прошлом месяце составило 4,65%, сообщает Аgrotrend 16 ноября.

Если берем в учет только сардельки, то по сравнению с предыдущим месяцем средняя стоимость выросли на 5,53%. Но больше всего подорожали телятина и говядина. Отмечается, что покупатели чувствуют рост цен, а после переходят на более дешевое мясо. Таковым являются свинина и курятина.

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За один килограмм говядины придется заплатить в среднем от 172 грн, за свинину – от 124 грн. Куриное филе продается примерно по за 142 грн. В октябре сардельки с сыром стоили 157,27 грн/кг, "Алан Женевские" с сыром – 225,03 грн/грн, молочные "Ятрань" – 83,05 грн/кг.

Напомним, за последний год подсолнечное масло стало рекордсменом по росту цены в Украине. Продукт в нашей стране сейчас стоит дороже, чем во всех государствах Европы. В той же Польше, Румынии, Франции и других странах масло дешевле на 26-30%.

АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) уже начал изучать причины роста стоимости. Еще в середине 2020 года литр масла в нашей стране в среднем стоил примерно 34 грн, сейчас – 63 грн.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что в Украине ожидается подорожание хлеба на 20%. Одной из главных причин этого является подорожание газа – из-за этого пекарни оказались на грани выживания.

При этом сами пекари предупреждают: для того, чтобы остаться на плаву, им придется использовать менее качественную муку. А это, соответственно, приведет к снижению качества самого хлеба.