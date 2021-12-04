Цены на ряд продуктов до конца года взлетят в Украине: ритейлер рассказала, как сэкономить

В Украине до конца года могут подорожать на 15% масло, курятина, яйца и майонез. Это объясняется традиционным повышением спроса на продукты накануне новогодних праздников.

Ритейлер Валерия Кушнир в комментарии "Вестям" посоветовала заранее приобрести ту продукцию, которую планируете использовать на праздничном столе. К примеру, можно заранее купить и заморозить филе курятины (сейчас оно стоит 130 грн, а вскоре подорожает на 10-20 грн за кг).

"Если уже продумано меню и количество гостей, то можно купить сливочное масло, которое поднимется в цене на 15%. То же касается и сливок", – советует эксперт. Она также озвучила оценки:

Видео дня

яйца подорожают с 30 до 40-50 грн за десяток;

подорожают деликатесы (сырокопченая колбаса, хамон).

Более того, сейчас самый удачный период купить акционные товары, так как во многим магазинах на разные виды товара делают неплохие скидки. Скажем, на консервированные горошек и кукурузу, замороженные крабовые палочки или же морепродукты, баночку красной икры или же красную рыбу. Единственное – нужно внимательно смотреть на срок хранения, советует ретейлер.

В Украине цены на хлеб за прошедший год выросли на 18%, на торты – аж на 80%. Сладкая выпечка всегда дорожает сильнее остальных видов такой продукции. В нее закладывают подорожание "более важных" продуктов, к примеру, социального хлеба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на фоне хорошего урожая стали снижаться закупочные цены на сырье для производства подсолнечного масла. Теперь тонна подсолнечника стоит 18-19 тыс., а не 20 тыс. грн.

Однако говорить о падении цен на сам продукт не приходится. Литр масла в рознице все равно стоит в среднем дороже 66 грн, и цена может подняться еще на 2-3%.

Кроме того, эксперты предупреждают: цена на подсолнечное рафинированное масло для украинцев может вырасти как минимум до 100 гривен за литр. Это может произойти именно из-за подорожания энергоносителей и цен на газ.