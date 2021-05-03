Цены на продукты в Украине и мире растут: сколько будет длиться подорожание
Аналитики и эксперты считают, что весь мир вошел в затяжную фазу, во время которой будут дорожать продукты питания. Это будет продолжаться не один год, и Украина не отстает от других государств.
Об этом пишет "Перший Діловий". Среди ключевых причин называют пандемию COVID-19, а также неурожай в 2020-м, эпидемию птичьего гриппа в Европе и эпидемию африканской чумы свиней в Китае.
За год – с марта 2020-го по март 2021 года – в Украине рост потребительских цен в среднем показывал уровень около 8,5%. При этом есть продукты, которые подорожали на 50% – сахар, а есть и такие, которые подскочили в цене на 65% – подсолнечное масло. Также растет цена на мясо, молочные продукты и хлеб.
Ранее сообщалось, что цены на продукты в Украине продолжат расти. С начала 2021-го заметно подорожал борщнабор, подсолнечное масло, куриные яйца. Эксперты отмечают, что подорожание продолжится.
Сезонный фактор роста цен усугубился из-за поздней весны. Цены на первые овощи нового урожая пока высокие, говорят специалисты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Гречка в Украине за год подорожала на 34,4% и стоит около 32-50 грн за кг, в зависимости от производителя. При этом цены продолжат увеличиваться и до конца 2021-го.
В Украине в ближайший месяц будут держаться высокие цены на овощи, после чего произойдет сезонное удешевления.
В Украине стоимость пасхальной корзины в 2021-м увеличилась аж на 25% по сравнению с прошлым годом. В среднем придется заплатить 780 грн.