Цены на продукты в Украине и мире растут: сколько будет длиться подорожание

Аналитики и эксперты считают, что весь мир вошел в затяжную фазу, во время которой будут дорожать продукты питания. Это будет продолжаться не один год, и Украина не отстает от других государств.

Об этом пишет "Перший Діловий". Среди ключевых причин называют пандемию COVID-19, а также неурожай в 2020-м, эпидемию птичьего гриппа в Европе и эпидемию африканской чумы свиней в Китае.

За год – с марта 2020-го по март 2021 года – в Украине рост потребительских цен в среднем показывал уровень около 8,5%. При этом есть продукты, которые подорожали на 50% – сахар, а есть и такие, которые подскочили в цене на 65% – подсолнечное масло. Также растет цена на мясо, молочные продукты и хлеб.

Ранее сообщалось, что цены на продукты в Украине продолжат расти. С начала 2021-го заметно подорожал борщнабор, подсолнечное масло, куриные яйца. Эксперты отмечают, что подорожание продолжится.

Сезонный фактор роста цен усугубился из-за поздней весны. Цены на первые овощи нового урожая пока высокие, говорят специалисты.

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