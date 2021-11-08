Цены на овощи в Украине заметно изменились за неделю

В Украине до рекордных значений выросли цены на огурцы. Сейчас цена тепличных составляет уже 35-45 грн/кг (на 45% дороже, чем чем на прошлой неделе), импортных – от 35 грн/кг. Изменилась стоимость и других овощей, к примеру, цветной капусты и кабачков.

Здесь выступает сезонный фактор. Цены на овощи традиционно начинают дорожать в конце осени, так как на рынке больше нет сезонных отечественных продуктов. Сейчас основное предложение на рынке составляет турецкая продукция, сообщает Аgrotrend.

Кстати, еще неделю назад импортные огурцы в Украине продавались по 25 грн/кг. Но оптовые компании на фоне стабильно высокого спроса на продукцию заявили о намерении повысить отпускные цены на импортные огурцы в ближайшее время.

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Очень резко в Украине снизились цены на цветную капусту. Еще вчера на крупнейшем в стране фермерском оптовом рынке "Неждана" в селе Большие Копани (Херсонская область) она стоила 20-25 грн/кг, сегодня – 15-17 грн. Кроме того, подорожали кабачки – до 30-35 грн/кг. Причина – понижение температуры и сокращение светового дня, говорится в материале Аgrotrend.

Картофель – 6-7 грн/кг;

морковь – 5-6 грн/кг;

свекла – 5-6 грн/кг;

лук – 6-9 грн/кг;

полевые томаты – 9-12 грн/кг;

красные тепличные томаты – 12-18 грн/кг;

розовые томаты – 10-20 грн/кг;

желтые томаты – 15-20 грн/кг;

перец "белозерка" – 5-10 грн/кг;

красный конусовидный перец – 15-25 грн/кг;

кубовидный перец – 10-30 грн/кг;

редис – 15 грн/кг;

тыква – 3 грн/кг;

капуста молодая – 10 грн/кг.

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