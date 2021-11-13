В Украине за первые две недели ноября подорожали все овощи из "борщевого набора", кроме картошки. В итоге средняя цена капусты достигла 6,44 грн/кг, моркови – 8,62 грн/кг, лука – 10,31 грн/кг, а свеклы – 9,67 грн/кг. Подорожание этих продуктов составило 9-14%. При этом стоимость овощей уже не будет снижаться из-за сезонных факторов, говорят эксперты.

Картошка при этом упала в цене на 20%, до 6,3 грн/кг. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"Скорее всего. это начало постепенно сезонного роста цен", – объяснили аграрные аналитики. То есть дешевле "борщевой набор" в этом году уже не станет.

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Свекла при этом дорожает сильнее, чем обычно в это время года. Цены на этот овощ уже побили 5-летний рекорд, несмотря на неплохой урожай.

Главной причиной подорожания, по данным AgroTimes, стало желание фермеров "придержать" продукцию. Производители рассчитывают продать свой товар позже, по еще более высоким ценам.

"Активные продажи... практически отсутствуют и рынок находится в стагнации. Но украинские производители не собираются пересматривать отпускные цены в сторону снижения, предпочитая воздерживаться от продаж", – подтверждают эксперты EastFruit.

Картошка пока что дешевеет, потому что фермеры торопятся распродать товар низкого качества (такой овощ не хранится долго). Кроме того, не у всех производителей есть специальные места для хранения, а на полях картошка начнет портиться из-за заморозков.

Как считает директор семенной компании "Агрико Украина" Николай Гордийчук, цены на картошку могут пойти вверх уже в ближайшие недели. Подорожание начнется тогда, когда фермеры распродадут весь "неликвид".

А пока что картофель стоит на 15-20% дешевле, чем в аналогичный период 2020 года. Эксперты не исключают, что часть картофеля из Украины в этом сезоне может поступать и на рынок России при посредничестве трейдеров из соседней Беларуси.

Сезонное исчезновение с полок фруктов и ягод привлекло внимание покупателей к мандаринам. Их средняя цена за две недели выросла на 10%, до 52,34 грн/кг. "Начало сезона в комбинации с повышенным спросом и повлекло такой рост цены", – объяснили в УКАБ.

Цены на сало достигли рекордной отметки. В ноябре стоимость соленного сала составила 185 грн/кг. Это аж на 40 грн больше, чем в сентябре.

Также в последние недели в стране заметно подорожал мед. За пол-литра продукта в среднем приходится платить 100 грн.

Мед растет в цене из-за повышения спроса заграничных покупателей, кроме того из-за инфляции растут расходы производителей. Так что экономисты утверждают: нынешние цены на мед – это еще не предел.

Общее подорожание товаров в Украине по сравнению с октябрем-2020 составило 10,9%. Причем, подорожало все, кроме фруктов (они стали дешевле на 3,9%), а также одежды и обуви (подешевели на 4,9%).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за год заметно подорожал борщ. Кастрюля борща на свином бульоне на четырех человек в октябре 2021 года стоила в среднем 65,16 грн. Это на 5,52% больше, чем годом ранее.

В целом же базовый набор продуктов обходится украинцам дороже, чем жителям соседних стран. Но дело даже не в цене, а в низких зарплатах.

За продуктовую корзинку жители нашей страны должны заплатить $14,64 (384 грн), или 116% от среднего дневного заработка. Для сравнения, в России аналогичный набор продуктов обойдется на $3 (78 грн) дороже, но это составит 50% от дневной зарплаты. В Польше этот показатель еще ниже – всего 27%, или $13,65 (358 грн).