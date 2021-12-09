Цены на мандарины в Украине резко выросли: за сколько можно купить

В Украине начала расти стоимость мандаринов. Так, если еще на минувшей неделе минимальная цена составляла около 27,5 грн/кг, то теперь килограмм можно купить больше чем за 30 грн.

Минимальная цена по сравнению с прошлой неделей выросла на 4,4 грн – до 31,9 грн/кг. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на данные крупных супермаркетов страны.

Средняя цена мандаринов в Украине сейчас составляет примерно 32-33 грн/кг. При этом в некоторых супермаркетах действуют акционные предложения, а цена снижена до 25 грн. Но стоит учитывать, что стоимость зависит от сорта и качества продукта.

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В супермаркете "АТБ" килограмм мандаринов можно купить за 31,95 грн. В "Ашане" стоимость почти такая же – 31,90 грн, а в Novus по акции фрукт можно купить за 24,99 грн.

Отметим, украинцы начали потреблять больше цитрусовых, в частности, мандаринов и апельсинов. За последние 5 лет импорт этих фруктов в страну увеличился в 1,5 раза.

За год "индекс" стоимости салата оливье в Украине вырос аж на 21%. Подорожали почти все ингредиенты блюда. Теперь, чтобы приготовить 3 кг оливье, придется заплатить 209 грн.

Так, если сравнивать с 2020 годом, то картофель подешевел на 15%. Сейчас он стоит примерно 7 грн/кг. В то же время рекордсменом подорожания стал лук – цена выросла почти в два раза. Стоимость яиц в стране взлетела более чем 50%.

Самым дорогим ингредиентом салата является колбаса, ее купить сейчас можно примерно за 120-290 грн/кг. Многие украинцы находят альтернативу колбасе – зачастую курятина. Стоимость последней также выросла (тушка) – на четверть, филе – на 20%.

В 2021 году в Украине стремительно подорожали овощи борщового набора. В конце года за то, чтобы купить все необходимые ингредиенты, придется заплатить в 2,6 раза больше, чем в декабре 2020-го.

По словам аналитиков, ключевой причиной этого является сокращение посевных площадей. Усугубленной, к тому же, неблагоприятными погодными условиями.

Практически все необходимые для борща овощи в 2021 году выросли в цене в несколько раз. В частности:

морковь – в 2 раза;

лук – в 2,5 раза, цены;

капуста белокочанная – в 3 раза;

свекла столовая – в 3 раза.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что в Украине может сильно подорожать гречка. Сейчас ее цена составляет около 50 грн/кг, но по прогнозам экспертов, будет еще выше уже к Новому году. Такую ситуацию, по их словам, спровоцировал дефицит крупы.