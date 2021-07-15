Цены на квартиры побили годовой рекорд: сколько придется заплатить за аренду

В Киеве цены на аренду жилья во вторую неделю июля побили годовой рекорд. По оценкам аналитиков, однокомнатная квартира в среднем подорожала до 11,8 тыс. грн за месяц. Двушка стоит 19,9 тыс., а трешка – более 37,2 тыс. грн.

Об этом говорится в результатах исследования "Центра экономических стратегий". Правда, здесь также стоит учитывать, что 2020 год нельзя считать репрезентативным: из-за локдаунов собственники жилья вынуждены были снижать стоимость аренды.

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"С июля 2020-го цены выросли в среднем на 21% (больше всего подорожали трехкомнатные – на 27%). За неделю однокомнатные варианты подорожали на 6,6%, двухкомнатные – на 4%, а трехкомнатные – на 6%", – отмечают в организации.

Добавим, что рынок недвижимости – лакмусовая бумага для ситуации в экономике. Чем быстрее темпы развития, тем выше зарплаты, покупательная способность и цены на жилье.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы летом должны заплатить налоги за свои квартиры. Владельцам большой недвижимости дополнительно придется заплатить 25 тыс. грн налога.