Цены на клубнику упали более чем в два раза: сколько стоят ягоды в Украине

В Украине из-за заморозков ягодный сезон сместился, объемы на старте были меньше, а цены – выше по сравнению с 2020-м. Сейчас ситуация стабилизировалась, а некоторые ягоды существенно упали в стоимости. Например, клубнику ранее можно было приобрести по 120-140 грн/кг, а сейчас она стоит 50 грн/кг.

Цены на черешню начинаются от 40 грн/кг за отечественную ягоду, а импортная обойдется украинцам в 120 грн/кг. Об этом рассказал директор оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Иван Федишин, сообщает AgroPortal.

Отмечается, что стабилизация цен связана с большим количеством насаждений. "Клубники достаточно, уже появляются партии отечественной черешни, а до конца июня ожидаем голубику", – сказал специалист.

Видео дня

По словам Федишина, фермеры научились выращивать качественную ягоду и все заявляют об увеличении насаждений клубники, малины и голубики в 2021-м. "В высокий сезон, как правило, отечественные ягоды имеют более привлекательную цену и вытесняют дорогой импорт. Говорить о дефиците отечественной ягоды в этом году, конечно же, не приходится. Единственное, что может повлиять на урожай – нестабильная погода", – подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Украине единственной ягодой, площадь под высадку которой за последний год значительно увеличилась, стала голубика. Эксперты прогнозируют сбор более 7 тыс. тонн урожая. При этом оптовые цены на голубику в 2021-м рухнули почти на треть. Интерес к ягоде растет с 2016 года как на внутреннем рынке, так и в странах ЕС. Однако новым направлением сбыта стал Ближний Восток.

Фермерские хозяйства начали увеличивать количество насаждений ягоды, и в 2021 году голубика заняла площадь более 4-х тыс. га.

Как сообщал OBOZREVATEL: