Цены на аренду взлетели: на рынке наблюдается самый массовый перепад цен

В Украине цены на аренду квартир по сравнению с весной выросли на 3%. Лидером среди городов оказался Киев (здесь цена на однушку доходит до 16 тыс. грн в месяц). При этом в столице также самый большой перепад в стоимости: цифры варьируются от 7 до 16 тыс.

Об этом говорится в пресс-релизе портала OLX. В Одессе с весны цены увеличились на 5%, а в Киеве, Днепре и Харькове в среднем на 3%. "Если в прошлом году, после первого локдауну и к осени, цены на аренду недвижимости в столице снизились на 6-9%, то в 2021-м ситуация иная: цены на жилье растут", – говорится в релизе.

В столице цены на двушки варьируются от 8 до 30 тыс., трешки – от 11 до 55,7 тыс. Традиционно больше всех платят квартиранты в Печерском районе (центр). В Харькове зафиксировали следующие цены:

Видео дня

однушка – 5-5,5 тыс. грн;

двушка – 6-7 тыс. грн;

трешка – 7-9 тыс. грн.

В Днепре:

однушка – 5-8 тыс. грн;

двушка – 6-12 тыс. грн;

трешка – 7-13 тыс. грн.

Во Львове:

однушка – 7-8 тыс. грн;

двушка – 8-10 тыс. грн;

трешка – 8,5-12,5 тыс. грн.

В Одессе:

однушка – 5,5-7 тыс. грн;

двушка – 6-8,5 тыс. грн;

трешка – 7-9,5 тыс. грн.

Чем ближе к морю, тем выше цены. Недалеко от берега арендовать одно-, двух- и трехкомнатную квартиру в Приморском районе можно за 8,5 тыс., 12 тыс. И 19,3 тыс. грн соответственно.