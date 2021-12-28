В Украине стремительно выросла цена на популярный продукт

За год в Украине стремительно выросли цены на яйца. Если в начале 2021 года десяток стоил около 22 грн, то сейчас – около (а часто даже выше) 40 грн/десяток.

Одной из причин этого является сокращение производства яиц в Украине, сообщает "РБК-Украина". Там отмечают: за год оно снизилось на 13,5%.

"Объемы производства отечественных яиц в стране сократилось, а это ударило по ценовой политике. Фермеры объясняют, что основная причина удорожания яиц и уменьшения их производства – это снижение мощностей крупных производителей", – говорится в сообщении.

Сколько стоят яйца в столичных супермаркетах

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По состоянию на 28 декабря, цена на яйца в супермаркетах Киева составляет 37,5-44 грн/десяток. Как показал мониторинг OBOZREVATEL, цены такие:

АТБ – 37,5 грн/десяток;

"Сильпо" – 43,69 грн/десяток;

Novus – 41,49 грн/десяток;

Varus – 39 грн/десяток.

За год в Украине больше всего подорожали подсолнечное масло, яйца и сахар

В 2021 году больше всего подорожали социально значимые продукты. В частности, яйца, подсолнечное масло и сахар.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками сервиса Zakaz.ua. В частности:

подсолнечное масло подорожала на 35%;

сахар – на 34%.

Также подорожал хлеб. Год назад "Украинский" стоил 24 грн за буханку, а по состоянию на начало декабря 2021 года его стоимость выросла до 30 грн.

Цена батона поднялась с 17 до 22 грн за штуку – то есть он подорожал на 5 грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Министерстве экономики объяснили рост цен на продукты в Украине деятельностью развитых стран и "импортом инфляции из них". С деятельностью же украинского правительства, уверяют в ведомстве, подорожание не связано.

"Рост цен – не результат деятельности украинского правительства, а результат деятельности развитых стран, боровшихся с последствиями COVID-19. Исходя из того, что экономика страны открыта, мы импортировали эту инфляцию", – считает глава министерства Юлия Свириденко

При этом она подчеркнула, что цены растут не только в Украине, но и во всем мире. И власти никак не могут на это повлиять.