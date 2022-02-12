Цена на сало в Украине побила 5-летний рекорд: сколько стоит

В Украине значительно подорожало домашнее сало. По состоянию на 10 февраля, его средняя цена составляла 165 грн/кг. Это – рекорд за последние 5 лет.

Согласно данным издания "Минфин", по сравнению с январем 2022 года домашнее сало выросло в цене на 12,03 грн/кг. Тогда оно стоило 152,97 грн/кг.

Более того, начиная с 2017 года, это самый высокий ценовой показатель. До этого рекордной ценой были январьские 152,97 грн/кг. Которые, в свою очередь, побили рекорд, установленный в предыдущем месяце – в декабре-2021 килограмм сала стоил 148,38 грн.

Послкдний раз же цена домашнего сала опускалась ниже показателя предыдущего месяца в июле 2021 года. По сравнению с июнем того же года, оно подешевело на 67 коп./кг – до 130 грн. После этого был только рост цены:

Видео дня

август-2021 – 131,49 грн/кг;

сентябрь-2021 – 132,5 грн/кг;

октябрь-2021 – 135,29 грн/кг;

ноябрь-2021 – 137,29 грн/кг;

декабрь-2021 – 148,36 грн/кг;

январь-2022 – 152,97 грн/кг;

февраль-2022 – 165 грн/кг.

Также выросло в цене и сало соленое. По сравнению с январем оно подорожало на 2,07 грн – со 195,23 грн/кг до 197,3 грн/кг.

Сколько стоит домашнее сало в столичных супермаркетах

По состоянию на 12 февраля 2022 года, цена на сало домашнее в супермаркетах Киева установилась на уровне 128-249 грн/кг. Как показал мониторинг OBOZREVATEL, цены такие:

Novus – 171 грн/кг;

Megamarket – 159 грн/кг;

Auchan – 128,4 грн/кг;

Varus – 249 грн/кг.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве сало продавали по 500 грн за килограмм. Такая цена была замечена на Житнем рынке столицы.