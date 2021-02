Кожного разу, коли найвеличніший політичний діяч сучасності звертається до народу, то народ якось одразу напружується.

Не знаю, чи то пороблено, чи може хто наврочив, але є така прикмета: якщо Володимир Олександрович щось ляп.. себто, побажає народу, або (не дай Боже!) пообіцяє - чекай неприємностей.

От для прикладу. Ходив собі 2 грудня 2019 року Президент по біговій доріжці.

І слава Богу! На здоров’я, як кажуть. Тридцять шість і шість вам!

Так ні! Хтось же напоумив його під час тренування поділитися планами щодо зниження тарифів на тепло.

МАЙЖЕ НАПОЛОВИНУ!

З НАСТУПНОЇ ЗИМИ!

ТА ЩЕ Й НЕ ЗА НАШІ З ВАМИ КОШТИ!

Одразу згадався епізод з відомого кінофільму "Весілля в Малинівці".

– Я ж отаман ідейний, - переконував недовірливих селян пан-отаман Гриціан Таврійській. – І всі мої хлопці, як один…

– Стоять за вільну особистість! – радісно доповнив свого шефа Єр…, в сенсі – Попандопуло, статус якого при отаманові Гриціані Таврійському був такий же всеохоплюючий і невизначений, як у нинішнього глави офісу найвеличнішого.

"Значить будуть грабувати!" – подумав народ.

І не помилився.

Бо уже з 1 січня 2021 року відчув на собі наслідки чергової перемоги пана-отамана, себто – президента Зеленського.

"Тарифи в Україні не повинні бути вироком. Вирок чекає тих, хто зробив такі тарифи".

Пан-президент ПООБІЦЯВ. Пан-президент – ЗРОБИВ!

ВСІХ НАС.

РАЗОМ.

Щоправда, зробив всіх нас не один, а разом із своїми хлопцями і дівчатами з уряду і Верховної Ради, які виявилися справжніми лібертаріанцями – прихильниками вільної (від грошей) особистості.

Вони настільки увірували в проголошений з 21 квітня 2019 року кінець епохи бідності, що протягом 2020 року скоротили фінансування програми житлових субсидій на 20 млрд грн!

На 20 млрд. грн., Карле!

А й справді, навіщо українцям субсидії?

Адже "субсидії – це теж погано для людей, це фактично сигнал їм, що дивіться – ви бідні. А люди не хочуть відчувати себе бідними, вони хочуть відчувати себе краще, розумієте, це пригнічує їхню гідність. А у нас Революція Гідності була в 14-му році, розумієте? " – ділився переживаннями двічі кандидат в міністри енергетики Вітренко.

Правильно! От за що ми стояли на Майдані, питається?

Невже за субсидію, яка нас так пригнічує?

Звичайно, ні!

Немає чого сигналізувати українцям, що вони бідні!

І взагалі, в умовах пандемії COVID-19 для того, щоб українці не відчували себе бідними і пригніченими, а відчували себе краще, не хворіли, потрібно…

ПРОСТО ПЕРЕСТАТИ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА СУБСИДІЄЮ!

І БУДЕ ВАМ ЩАСТЯ!

Адже, як зауважив наш земляк із Кропивницького Дон Амінадо, КРАЩЕ БУТИ БАГАТИМ, АЛЕ ЗДОРОВИМ, НІЖ БІДНИМ, АЛЕ ХВОРИМ.

ЗАЛІЗНА ЛОГІКА!

Напевно саме для того, щоб прогресивний капіталіст-лібертаріанець Вітренко ніколи не звертався за субсидією, і в зв’язку з цим не відчував себе бідним і приниженим, прямо з пансько-отаманського плеча йому було виписано премію в сумі 4 млн. $.

Як компенсацію за пригнічену Коболєвим гідність ПІСЛЯ ТОГО, як його витурили з НАК "Нафтогаз".

І попрану народними депутатами України честь ще ДО ТОГО, як вони двічі відмовилися призначати його на посаду віце-прем’єр-міністра і міністра енергетики.

Честь і гідність Вітренка – вони такі. Поваги вимагають. І коштують недешево. Як справедливо зауважив Хмирь – герой ще одного культового фільму:

"ЭТО ВАМ НЕ МЕЛОЧЬ ПО КАРМАНАМ ТЫРИТЬ!"

І щоб усе, що нажите непосильною працею не пропало марно, Вітренко одразу прикупив облігації внутрішньої державної позики. Ну, щоб державі допомогти у скрутний для неї час. За невеликий відсоток…

Тому що – ПАТРІОТ!

А патріоти ж на дорозі не валяються. І розкидатися ними – то велика розкіш. Тим більше в умовах оголошеного паном Президентом "кадрового голоду".

Саме тому Вітренко, як справжній атлет, пішов готуватися до третьої спроби взяти, нарешті, на свої плечі цю вагу. Вагу відповідальності за енергетику України, яку йому ніяк не вдалося взяти з перших двох спроб.

Хоча злі язики стверджують, що ключове слово тут не "ВАГА". І навіть не "ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ". Від слова зовсім. А – "ВЗЯТИ". І не тільки для себе.

Ну, щоб не було більше кадрового голоду в оточенні пана Президента.

БО НЕ МОЖУТЬ ЖЕ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ КАДРИ ГОЛОДУВАТИ?!

Але це неточно.

"Люди як люди. Люблять гроші, але ж так завжди було... Людство любить гроші, з чого б вони не були зроблені, чи то зі шкіри, чи то з паперу, чи то з бронзи або золота. Ну, легковажні... ну, що ж... звичайні люди... загалом, НАГАДУЮТЬ ПОПЕРЕДНІХ... лише квартирне питання їх зіпсувало..." – розмірковував Воланд.

І якщо літературних героїв псевдозабороненого в Україні Булгакова псувало квартирне питання, то сучасних героїв 95-го кварталу псують субсидії. Точніше – відсутність грошей у бюджеті на їх фінансування.

Так міністерка соціальної політики України пані Марина Лазебна 22 січня 2021 року в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила, що "сьогодні ми вже вийшли з пропозицією до Міністерства фінансів, і ми попросили збільшити програму субсидій… на 10 мільярдів гривень".

ЩЕ РАЗ. ПОВІЛЬНО.

НА ПРОГРАМУ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ У 2021 РОЦІ НЕ ВИСТАЧАЄ 10 МЛРД ГРН.!

Стривайте, але ж зовсім недавно – 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік". І все було нормально. Ніхто на відсутність грошей на субсидії не скаржився. Пройшов місяць і виявляється, що КОШТІВ НА СУБСИДІЇ НЕ ВИСТАЧАЄ.

ЯКА ПРИКРА НЕСПОДІВАНКА!

Що ж сталося за цей місяць? Який такий форс-мажор?

ПРОГРАМА "СВОБОДА СЛОВА САВІКА ШУСТЕРА", ЕФІР 22 СІЧНЯ 2021 РОКУ. ПРЯМА МОВА.

"Декілька подій сталося одночасно. Перша: коли ми формували державний бюджет, ми брали ті ціни, які ми мали, ну там, скажімо, на середину року. Вони були меншими. Був відкритий ринок газу. Сказали людям вони будуть обирати постачальника з найменшими цінами. МИ ДІЙСНО НЕ ЗНАЛИ, НУ ТАК СКАЖІМО, НЕ МОГЛИ ПРОГНОЗУВАТИ, ЯКА БУДЕ ФАКТИЧНА ЦІНА НА ГАЗ. Але ми знали одне, що сьогодні від залежно від цін і тарифів розмір субсидії у людини не залежить. Розмір субсидій… це люд… ми допомагаємо людині платити за… ну, якщо у неї маленькі доходи… що менші доходи тим більший розмір субсидій. Тому… ну як… зростання тарифів… да… цін…воно не впливає на сам розмір… ну як би на… для людини нічого не… субсидія збільшується, але людина нічого… як би… ну не втрачає і не потерпає від цього".

Я навмисно ДОСЛІВНО передав цей потік свідомості пані міністерки, щоб кожний міг побачити, ЩО РОБИТЬСЯ В ГОЛОВІ ЛЮДИНИ, ЯКА ВІДПОВІДАЄ ЗА СОЦІАЛЬНУ ПОЛІТИКУ В УКРАЇНІ.

Якщо сказане пані Лазебною перекласти людською мовою, то ФОРС-МАЖОР СТАВСЯ ТОМУ, ЩО В УРЯДІ НЕ ЗНАЛИ І НАВІТЬ НЕ МОГЛИ ПРОГНОЗУВАТИ, ЯКА БУДЕ ФАКТИЧНА ЦІНА НА ГАЗ З 1 СІЧНЯ 2021 РОКУ!

Не знали і навіть не могли прогнозувати, Карле!

А ЯК ЖЕ ВИ ТОДІ ПЛАНУВАЛИ ВИДАТКИ НА СУБСИДІЇ?

І я знову надаю слово пані Лазебній. Ось про що нам розповідала Марина Володимирівна 28 грудня 2020 року в ефірі "Сніданку з 1+1". ПРЯМА МОВА.

"Коли ми фіксували цю цифру – 36,6 млрд грн, яка закладена на програми субсидій, НАМ БУЛО ЗРОЗУМІЛО, ЯКІ БУДУТЬ ЦІНИ НА ГАЗ, НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ, і знову ж таки ми розуміли, що сьогодні 3 мільйони людей (отримувачів субсидії - ред.), а може бути більше в цій програмі. Нам сьогодні цих коштів, прогнозуємо, буде достатньо, щоб пройти найкритичніші місяці - це листопад, це грудень, це січень і лютий, тому що це опалювальний сезон… Сьогодні немає такої підстави казати, що чогось у нас не буде вистачати, або ми будемо економити".

ЩЕ РАЗ. ПОВІЛЬНО.

В ефірі "Сніданку з 1+1" 28 грудня 2020 року пані Лазебна стверджує, що "НАМ БУЛО ЗРОЗУМІЛО, ЯКІ БУДУТЬ ЦІНИ НА ГАЗ, НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ" (до прийняття бюджету на 2021 рік).

А в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 22 січня 2021 року та ж сама пані Лазебна стверджує "МИ ДІЙСНО НЕ ЗНАЛИ, НУ ТАК СКАЖІМО, НЕ МОГЛИ ПРОГНОЗУВАТИ, ЯКА БУДЕ ФАКТИЧНА ЦІНА НА ГАЗ" (після прийняття бюджету на 2021 рік).

"– Навіщо ти зламала мою сковорідку?

– По-перше, я в тебе її не брала. По-друге, брала, але не я. І по-третє, коли я в тебе її брала, то вона вже була зламана!"

Брала – не брала, знала – не знала, могла – не могла… Але ж зачекайте, панове…

ЗВІДКИ Ж ТОДІ ВЗЯЛАСЯ У ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ НА 2021 РІК ЦИФРА 36,6 МЛРД ГРН НА СУБСИДІЇ?

Здогадалися? Правильно! ЇЇ озвучив пан президент.

Пам’ятаєте? – "БАЖАЮ ВАМ ТРИДЦЯТЬ ШІСТЬ І ШІСТЬ!"

Щоправда стосувалося це зовсім не субсидій, а здоров’я українців. Але уряд Шмигаля будь-яке побажання найвеличнішого політичного діяча сучасності сприймає серйозно, пам’ятаючи чим для попередників закінчилися спроби розвіяти туман в голові гаранта.

"Ми підписали контракт на транзит газу. Зустріли зиму з рекордними запасами у сховищах, знизили ціну на газ для населення. Сьогодні вона на 35% нижча, ніж у минулому році, і найнижча за останні чотири роки. Але люди заплутались через хаос з платіжками у січні та лютому. Десь вони стали меншими. Десь – ні. Комусь нарахували абонплату за доставку газу на кілька місяців наперед. Десь порахували тим, хто взагалі газом не користується.

Уряд, я гадаю, фактично провалив найважливіше – роз’яснювальну кампанію й комунікацію, роботу з місцевою владою для того, щоб люди в усіх регіонах відчули зменшення платіжки за тепло" - шпетив президент Зеленський уряд Гончарука у Верховній Раді 4 березня 2020 року.

ЩЕ РАЗ. ПОВІЛЬНО.

Знизили плату за тепло.

Але люди не в усіх регіонах відчули зменшення… платіжки за тепло!

Тобто, президент вам пообіцяв знизити плату за тепло. Ви отримуєте платіжку… І не бачите там зменшення!

ЯК ТАКЕ ВЗАГАЛІ МОЖЕ БУТИ???

Може тому, що президент… Як би сказати делікатніше… Щось наплутав?

НІ В ЯКОМУ РАЗІ!

Адже президент у нас мудрий. Він не помиляється. Від слова зовсім!

Це народ у нас такий недолугий: отримав платіжку і не побачив зниження плати за тепло.

А все тому, що ніхто йому, БІДНОМУ, не пояснив: ТЕ, ЩО ВІН БАЧИТЬ У ПЛАТІЖКАХ – ЦЕ НЕ ТЕ, ЩО ВІН БАЧИТЬ НАСПРАВДІ!

Інакше кажучи, ЕСЛИ НА КЛЕТКЕ СЛОНА ПРОЧТЁШЬ НАДПИСЬ "БУЙВОЛ" – НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ!

Таки розумний був цей чоловік – Козьма Прутков. Як не крути – голова!

Хоча, кажуть, що насправді його і не було зовсім. Що його придумали розумні люди в позаминулому столітті. Просто зліпили із того, що було під рукою.

Ну, приблизно так, як Зеленський зліпив прем’єра із Гончарука. З того ж самого матеріалу. Але куля, скажу вам чесно, вийшла так собі…

"Всё равно - что в лоб ему, что по лбу - всё едино!"

Тому й провалив НАЙВАЖЛИВІШЕ – розяснювальну кампанію! Не зміг пояснити народу, що те, що він бачить у платіжках, і є обіцяне президентом зниження плати за тепло!

НЕ ВПОРАВСЯ!

Слухаючи докори президента і спостерігаючи за похнюпленим Гончаруком, мимоволі виникало знову ж таки сакраментальне булгаковське:

"– Но позвольте, как же он служил в очистке?

– Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию, если не ошибаюсь…"

Все-таки президент у нас – МОЛОДЕЦЬ!

Адже це не він призначав уряд Гончарука. Це зробила Верховна Рада України.

А Швон…, себто, попереднього очільника свого офісу, який давав рекомендацію Гончаруку, він уже звільнив!

ТО ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРЕТЕНЗІЇ, ПАНОВЕ???

"Скажу чесно. Мені не соромно за наш уряд. Але ми хотіли б ним пишатись. Цей уряд зробив більше, ніж усі минулі уряди разом узяті" – на мажорній ноті завершив свою філіпіку гарант.

І напевне тому, що "цей уряд зробив більше, ніж усі минулі уряди разом узяті", його негайно було відправлено у відставку.

Браво, пане президенте! Знімаю капелюха перед Вашим почуттям гумору.

Адже насправді Ви не сказали, ЧОГО саме БІЛЬШЕ зробив уряд Гончарука, ніж усі його попередники РАЗОМ УЗЯТІ.

Хтось подумав, що мова йшла про щось ХОРОШЕ для України. Але Ви ж так не сказали!

То, може, Ви мали на увазі ШКОДУ, якої завдав Україні самокатник, призначений головою уряду за Вашим поданням?

Але схоже на те, що сам Гончарук, попри самокритичне визнання себе "профаном в економіці", таки зміг осмислити глибину гумору президента і неабияк образився.

"У цьому уряді не крали. У цьому уряді не було корупції, і він системно з нею боровся з першого дня до останнього", – наголосив він під час виступу у Верховній Раді України.

Не крали ми. А могли б! А ви… Невдячні…

І взагалі, "6 місяців – це дуже короткий термін, щоб оцінювати результати будь-якого уряду. Хоча окремі результати нашої з вами роботи українці вже бачать у платіжках", – спересердя кинув Гончарук на прощання.

Свята правда! Адже 6 місяців – це дійсно дуже короткий термін, щоб побачити обіцяне Гончаруком ЗРОСТАННЯ економіки України на 40%.

Проте його виявилось цілком достатньо, щоб побачити ПАДІННЯ економіки країни на 1,5% вже у першому кварталі 2020 року.

Цей феноменальний результат є особливо вражаючим на фоні 40-місячного ЗРОСТАННЯ української економіки під час діяльності попереднього уряду прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Майже рік минув від тієї вікопомної події, і сьогодні ми, нарешті, належним чином можемо оцінити результати діяльності Гончарука і Ко щоб збагнути: яких титанів розуму ми втратили!

"Компанія була не велика, але бардзо пожондна – пан аптекар, пан директор, п’яний золотар, дві пані повії і я"

Гончарук справді може пишатися ТАКОЮ компанією і дякувати своїм міністрам "за спільну роботу і за складні рішення, які вони ухвалювали".

Вдивляючись у платіжки за комірне, нарешті і ми змогли побачити, і повною мірою оцінити ті "складні рішення", які приймали Гончарук і Ко.

І що вони наробили. До чого допрацювалися.

Але ж платіжки, як і коні – не винні…

ТОМУ ДАВАЙТЕ Ж І МИ, СЛІДОМ ЗА ПАНОМ ПРЕЗИДЕНТОМ, ПОДЯКУЄМО ГОНЧАРУКУ І ЙОГО БАРДЗО ПОЖОНДНІЙ КОМПАНІЇ ЗА ВСЕ…

ПОДЯКУЄМО ТАК, ЯК НАВЧИВ НАС ДЯКУВАТИ ГАРАНТ:

ОСЬ ВАМ!

А поки Гончарук разом із самокатом готується до нового політичного сезону на далекій вашингтонщині, інший видатний атлет сучасності, майстер спорту по боротьбі з коронавірусом в Україні Денис Шмигаль продовжує вирішувати (для себе) сакраментальне гамлетівське питання: "To be or not to be?"

На відміну від дивакуватого Гончарука, Шмигаль і справді виглядає солідно. Впевнено веде країну від кризи до кризи. Коливається тільки разом з генеральною лінією офісу президента.

Хоча злі язики подейкують, що якщо змусити Шмигаля Богу молитися, то він за президента і лоба розіб’є. І не тільки свого.

Але то таке. Люди взагалі заздрісні.

Проте нехай не переймаються. Лоб Шмигаля усе витримає. Бо міцний. Як і має бути у справжнього міцного господарника – неначе з дубу витесаний.

І лоб, і сам Шмигаль…

Хоча злі язики кажуть, що зовсім неотесаний… Що можна хлопця вигнати з котельні, а ось котельню з хлопця – НІЗАЩО.

Але то – БРЕХНЯ!

Ось поїхав нещодавно Шмигаль до Брюсселя і сфотографувався там з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Що тут почалося! Ніхто по фотографії не міг зрозуміти: де Шмигаль, а де Мішель. Одне лице! Схожі, як Україна і США. Бо обидві ж є космічними державами, як тонко підмітив президент Зеленський.

Теж не відрізнити.

Хоча, де космічна Україна, а де ті штати задрипані!

Але тут на допомогу прийшов наш прем’єр і авторитетно заявив, що він з Мішелем дійсно схожий. По духу!

І ми одразу зрозуміли хто є хто: той, що розумний – то не наш.

У нього ж на лобі не тільки десять класів намальовані, але й Брюссельський університет висвічується, як мінімум.

А наш, як колись слушно зауважив Василь Іванович Чапаєв, "АКАДЕМИЕВ НЕ ПРОХОДИЛ". Він там лекції студентам читає. Щоб на пенсії в майбутньому не розраховували. Бо платити нічим. Грошей самим не вистачає на всі президентські забаганки.

А тут ще й субсидії фінансувати потрібно… Кошмар!

Тому слово президента для Шмигаля – Закон.

Сказав президент: "Тридцять шість і шість вам!". Значить тільки тридцять шість і шість вам на субсидії. І ні копійки більше. І так вистачить!

А як не вистачить?

А як не вистачить, то буде так: 29 січня 2021 року Верховна Рада України за пропозицією уряду Шмигаля ЗМЕНШИЛА програму фінансування пільг і субсидій населенню у 2021 році на 1,4 млрд. грн…

ОСЬ ВАМ!

P.S. "Швейк думав, що він бачив вже багато дурних офіцерів, але такий екземпляр, як підпоручник ДУБ – рідкість навіть у їхньому полку"

ДАЛІ БУДЕ…

