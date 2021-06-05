Тарифы в Украине на отопления взлетят на треть: к чему приведет перерасчет цены на газ

В Украине цена на газ для поставщиков тепла составит 7,42 грн. С учетом дополнительных расходов, в результате тарифы на тепло могут взлететь на треть.

Об этом со ссылкой на экспертов сообщает издание today. Цена, которую предлагает "Нафтогаз" – это не окончательная стоимость газа, который дойдет до производителя тепла. По дороге она "обрастет" платой за транспортировку, что приведет к неизбежному увеличению тарифа на 30-40%, считает независимый энергетический эксперт Евгений Паленка.

При этом он также считает, что такое неизбежное повышение тарифа на тепло спровоцирует рост неплатежей со стороны потребителей тепла. Это неудивительно, ибо люди и при нынешних тарифах не могут расплатиться за коммуналку. А если тариф на тепло вырастет еще на треть, то многие вообще перестанут платить.

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Поэтому тепловикам придется предусматривать в своих тарифах еще и риски неплатежей, то есть закладывать еще более высокие тарифы на тепло. Народный депутат Алексей Кучеренко также считает, что объявленный тариф на газ для тепловиков фактически, с учетом транспортировки, будет на полторы-две гривны выше.

"Я когда спросил о цене у господина Геруса, он сказал, что эта новая цена на газ никоим образом не повлияет на тарифы и на счета для населения. Это ошибка или манипуляция. Скорее второе. Боятся сказать. Я согласен, что в условиях, когда у нас и так большие долги населения ... какой будет платежная дисциплина в случае повышения тарифов на 35-40%, сложно спрогнозировать", – заметил Кучеренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезжать за границу.

Такие новшества позволят сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого. Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку дня Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.