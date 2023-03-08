Тарифы на электроэнергию в Украине могут резко повысить: когда и как 

В Украине тариф на электроэнергию придется повысить: из-за разрушения энергетической инфраструктуры придется искать миллиарды долларов на ремонты. Рыночная стоимость тока составляет 2,5-3,5 грн за кВт*час, тогда как большинство украинцев платят 1,44 грн за кВт*час.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, повышать тарифы планируют не раньше чем после окончания отопительного сезона. О том, что тарифы не будут повышать до апреля, также заявил и премьер-министр Денис Шмыгаль, однако он также не сказал, что после отопительного сезона.

Когда повысят тарифы? Вероятно, решение о повышении тарифов на электроэнергию будет принято уже в 2023-м. Озвучить новые планы могут уже в апреле этого года. При этом Кабмин должен принять специальное постановление.

Сколько будет стоить электроэнергия? Рыночная стоимость электроэнергии как минимум в два раза выше той, которые платят украинцы. Вероятно, цена может составлять от 2,5 до 3,5 грн за кВт*час.

Допустим, если на данный момент вы используете 250 кВт*час, то ежемесячно нужно платить за ток 360 грн (при потреблении 251 кВт*час – уже 421,6 грн). Если стоимость электроэнергии увеличат в два раза, то при потреблении 250 кВт*час придется платить уже 720 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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