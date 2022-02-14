Таксисты в Украине объявили забастовку против Bolt и Uklon: чего добиваются

В Украине в понедельник, 14 февраля, таксисты объявили забастовку и требуют поднять тарифы. Как говорят сами водители, они добиваются, чтобы такие агрегаторы, как Bolt, Uklon, OnTaxi и другие повысили тарифы на 20-30%.

О том, что происходит – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как пишут участники забастовки в соцсетях, они пошли на такой шаг в связи со значительном подорожанием топлива в Украине. Водители договорились, что:

не будут включать программы агрегаторов Bolt, Uklon, 838 сегодня, 14 февраля;

акцию продолжат до 20 февраля, если агрегаторы не выполнят условия.

"Наша основная задача: донести до агрегаторов Альянс (404), 838, Uklon, Bolt, Shark, OnTaxi, opti, "Любимое Такси" и др., что их текущие тарифы экономически не обоснованы на сегодняшний день, и требуют значительного повышения, минимум на 20-30%. Поскольку каждый из вас видит цены на топливо (которые растут с каждым днем), запчасти и услуги по обслуживанию авто", – сообщается в одном из сообществ в Facebook.

Видео дня

Как стало известно, несколько часов назад в Киеве начался митинг. Видео уже опубликовали в соцсетях.

В столице водители собрались еще около 9 утра на улице Борщаговской. Кстати, бастуют не все службы.

В Uklon на данный момент наблюдается повышенный спрос, загруженность высокая. Стоимость поездки с окраины столицы в центр – около 200 грн. В Uber в свою очередь по картам отображается нормальное количество водителей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине за неделю – с 4 по 11 февраля – автомобильное топливо значительно подорожало. В частности, бензин А-92 вырос в цене на 61 коп./литр, А-95 подорожал на 60 коп./литр, а дизтопливо – на 61 коп./литр.