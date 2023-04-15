"Такого еще не было": что происходит на рынке аренды жилья

В Киеве рынок аренды жилья фактически находится в мертвой точке. Даже в прошлом году, после начала полномасштабной войны, из-за наплыва переселенцев спрос был выше, чем по состоянию на апрель 2023-го.

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Об этом OBOZREVATEL рассказала риелтор Юлия Курганова. "Я у метро "Лесная" два месяца не могла сдать двухкомнатную квартиру за 5 тыс. грн. Да, квартира не с современным ремонтом, но она чистая, с ремонтом 2000-х. Если раньше бюджетную квартиру забирали после первого просмотра, то сейчас дай бог после 10-го. И еще эти 10 просмотров как-то надо собрать. Такое ощущение, будто людей просто нет", – рассказывает Юлия.

По ее словам, лучше ситуация на рынке аренды была в прошлом году. Тогда спрос создавало большое количество переселенцев из других регионов. Однако сейчас большинство жителей Херсонщины, Николаевщины, Запорожья и т. д., желавших переехать, уже нашли себе жилье.

"Такого еще не было. Рынок просто лежит. Он не то что мертв, я даже не знаю, как сказать. Даже бюджетные квартиры простаивают месяцами. Такое ощущение, что людей просто нет. Было немного оживления в феврале, когда перестали выключать свет. Но люди ехали из Запорожья и Запорожской области. Харьков уже давно уехал, херсонское направление, николаевское уже не едут", – говорит Курганова.

Киевский риелтор Максим подтверждает: что в Киеве, что в пригороде столицы количество ищущих жилье резко сократилось.

"До войны в моем доме квартиры сдавали за 12 тысяч, а сейчас уже за 10 тысяч. Я через Facebook искала арендатора, ключи у соседа, а я сама в Германии еще с марта прошлого года. Я думала, что вернусь, держала квартиру. Сейчас уже понимаю, что лучше пока впустить кого-то. Когда было за 10 тысяч, одна девушка приехала посмотрела и не арендовала. А как снизила цену до 7 тысяч, за три дня сдала", – рассказывает владелица квартиры в пригороде столицы, г. Вишневое, Елена.

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