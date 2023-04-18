"Такого еще не было": аренда жилья в Киеве резко изменилась, что произошло с ценами и условиями

Рынок недвижимости в Украине парализован полномасштабной войной. В то время как во Львове цены значительно выросли и превысили стоимость недвижимости в столице, в Киеве риэлторы жалуются на отсутствие спроса.

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О том, что происходит на рынке недвижимости и сколько стоит квартира, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что происходит на рынке аренды

Аналитики Bird утверждают, что спрос на квартиры в Киеве уже вернулся на уровень до полномасштабной войны, хотя цены на жилье в столице при этом не выросли. Риэлтор Юлия Курганова с данными такой статистики не соглашается. Действительно, Bird – не самое популярное приложение для аренды и только для владельцев iPhone.

Возможно, согласно данным конкретного агрегатора с объявлениями количество ищущих жилье возросло. Однако на самом деле "рынок лежит", уверяет она. "Я у метро "Лесная" два месяца не могла сдать двухкомнатную квартиру за 5 тыс. грн. Да, квартира не с современным ремонтом, но она чистая, с ремонтом 2000-х. Если раньше бюджетную квартиру забирали после первого просмотра, то сейчас дай Боже после 10-го. И еще эти 10 просмотров как-то надо собрать. Такое ощущение, будто людей просто нет", – рассказывает Юлия.

По ее словам, лучше ситуация на рынке аренды была в прошлом году. Тогда спрос создавало большое количество переселенцев из других регионов. Однако сейчас большинство жителей Херсонщины, Николаевщины, Запорожья и т.д., желавших переехать, уже нашли свое жилье.

"Такого еще не было. Рынок просто лежит. Он не то, что мертв, я даже не знаю, как сказать. Даже бюджетные квартиры простаивают месяцами. Такое ощущение, что людей просто нет. Было немного оживления в феврале, когда перестали выключать свет. Но люди ехали из Запорожья и Запорожской области. Харьков уже давно уехал, Херсонское направление, Николаевское уже не едут", – говорит Курганова.

Киевский риэлтор Максим также подтверждает: что в Киеве, что в пригороде столицы количество ищущих жилье резко сократилось. До войны в моем доме квартиры сдавали за 12 тысяч, а сейчас уже за 10 тысяч. Я через Facebook искала арендатора, ключи у соседа, а я сама в Германии еще с марта прошлого года. Я думала, что вернусь, держала квартиру. сейчас уже понимаю, что лучше пока впустить кого-то. Когда было за 10 тысяч, одна девушка приехала посмотрела и не арендовала. А как снизила цену до 7 тысяч, за три дня сдала", - рассказывает владелица квартиры в пригороде столицы г. Вишневое Елена.

Что происходит с ценами и чего следует ожидать

Юлия Курганова рассказывает: квартиру, которая раньше стоила 8 тысяч гривен, сейчас можно сдать в аренду за 7 тысяч гривен. Значительно снизились цены в среднем ценовом сегменте. "Если раньше квартира стоила 1000 долларов, сейчас кажется за 550 долларов. Это уже на 45% дешевле. В бюджетном сегменте цены снизились не так существенно", – говорит риэлтор.

Спрогнозировать, что будет с ценами, невозможно. Каждая ракетная атака бьет по рынку недвижимости столицы. Однокомнатную квартиру с ремонтом недалеко от метро можно арендовать за 10–11 тыс. грн. Однако речь идет о ценах, которые указывают в объявлениях.

"Вы не смотрите на объявление. Раньше было так: владелец хочет получить 11 тысяч, риэлтор может проконсультировать, например, предложить за 12 тысяч сдавать. Потом такая цена указывается в объявлении и за такую цену квартира и сдается. Сейчас риэлторы еще уговаривают снизить цену, а затем в объявлении может быть написано 10 тысяч, а сдадут квартиру за 8 тысяч", – рассказывает риэлтор Максим.

Стоимость жилья также зависит от района. Согласно данным порталов по недвижимости самое дешевое жилье в Деснянском районе – около 8 тыс. грн за однокомнатную квартиру. В Святошинском районе за такую же квартиру придется заплатить уже 9700 грн.

До полномасштабной войны рынок с апреля по июнь ежегодно замедлялся: из столицы ехали студенты. В августе-сентябре количество желающих арендовать жилье значительно росло, а цены в бюджетном сегменте повышали на 10-15%. В этом году спрогнозировать, как будет развиваться ситуация, невозможно. Без ракетных атак РФ на Киев возможен рост спроса и цен в сентябре. Однако стабилизироваться рынок может только после окончания войны.