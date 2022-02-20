Сыр с плесенью и переклеенные стикеры: как супермаркеты подсовывают украинцам опасные продукты

В супермаркетах Киева эксперты обнаружились килограммы просроченных тортов, сыр и ягоды с плесенью и синюшное мясо. При этом стикеры, на которых указан срок реализации товара, в некоторых случаях были переклеены, чтобы скрыть просрочку.

Такой результат показала проверка торговых залов магазинов крупных сетей, которую провел исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Соответствующий видеоролик он выложил на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В одном из "Мегамаркетов" столицы эксперт обнаружил сыр с плесенью. Испорченный кусок лежал прямо на витрине, плесень образовалась на срезе внизу. По словам Несмиянова, это могло произойти из-за плохой обработки ножей, которыми резали продукт.

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Плесень обнаружилась и на другом куске – в фабричной упаковке, причем с нормальным сроком годности. Этот продукт мог испортится вследствие разргеметизации пачки, считает эксперт.

Сыр с плесенью на срезах нашли и в "Эко-маркете". "От этого может быть что угодно и пищевое отравление, и аллергические реакции. А этот сыр стоит 870 грн", – отметил Несмиянов.

Плесень также оказалась на ягодах. При этом упаковка гнилой ежевики продавалась за 237 грн.

В том же магазине продавали просроченные торты. Конечная дата реализации продукта на день "отстала" от реальной.

А колбаса, хоть и является скоропортящимся продуктом, хранилась не в холодильнике. Она лежала в ящике под прилавком, прямо у ног продавца. "Это скоропортящийся продукт, поэтому если он испортится, производитель никакой ответственности не несет", – предупредил Несмиянов.

Мясо утки, хоть и хранилось в холодильнике, тоже оказалось испорченным. Утиное крыло в фабричной упаковке посинело из-за попадания воздуха внутрь пачки.

В кулинарии "Эко-маркета" обнаружились блюда, изготовленные 3 дня назад. Продавщица отдела признала, что повара нет уже 2 дня (а значит, и свежих блюд), но и она, а администратор магазина поспешили заверить, что продукцию покупателям якобы не продают – ее просто не убрали с витрины.

В обоих супермаркетах переклеивают ценники. Например, можно обнаружить, что под новым стикером с сегодняшней датой есть еще один, свидетельствующий о просрочке. Иногда от старого стикера просто остаются следы.

Среди других нарушений, которые нашли во время рейда, – продажа просроченного хлеба и кондитерских изделий, а также размороженной рыбы под видом свежей. Больше всего проблем традиционно оказалось в отделах с уцененной продукцией.

Стоит отметить, что после проверки работники супермаркетов ознакомились с обнаруженными нарушениями. Испорченные товары изъяли из оборота.

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, что в одном из ресторанов Киева обнаружили волосы в продуктах, потекшее мясо, грязь и нарушение пожарной безопасности. При этом часть продукции оказалась просроченной.