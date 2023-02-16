Супермаркеты обманывают украинцев: одно из частых нарушений разобрали в Госпотребслужбе

В Украине в супермаркетах и магазинах часто нарушаются права потребителей. Один из таких случаев – осмотр личных вещей. Такие действия нельзя проводить без документов, которые дают основания на обыск.

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Как сообщают в Госпотребслужбе, в таком случае потребитель имеет право даже вызвать полицию. И это не зависит от того, кто именно из представителей торговой точки требует досмотра личных вещей.

"Если к вам подошел владелец заведения, директор, охранник или продавец с таким требованием (показать вещи. – Ред.) – требуйте предъявить документы, которые являются основанием для обыска, ведь таких полномочий у них нет", – заявили в Госпотребслужбе.

А в случае, если у охраны возникли подозрения в краже товара, она имеет право проследить за действиями покупателя с помощью видеокамер. Также охранник может вызвать полицию при условии, что

камеры слежения зафиксировали, что покупатель что-то украл;

сработала рамка на выходе из магазина;

другие покупатели заметили кражу и сообщили о ней.

"Требуя провести обыск вещей покупателя без его согласия и без привлечения полиции, охранник нарушает закон... Если Вы против проведения осмотра, но охранник вам угрожает или не выпускает из магазина – вызывайте полицию", – посоветовали украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в супермаркетах и магазинах используют целый ряд схем для того, чтобы увеличить стоимость товара или указать неправильный вес. В большинстве случаев избежать обмана можно благодаря бдительности в торговом зале и на кассах.

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