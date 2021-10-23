Суд оштрафовал украинца за купленный на AliExpress GPS-трекер: что известно

В Черновицкой области украинца оштрафовали на 850 грн за купленный на торговой площадке AliExpress GPS-трекер (за $1). Местный житель села Глыбокая даже не использовал устройство, а штраф наложили из-за функции удаленной аудиозаписи.

Купил Валерий Коба GPS-трекер еще в 2020-м во время распродажи "черная пятница" вместе с комплектом чехлов для телефона. Просмотрев на YouTube несколько видеороликов украинец понял, что устройство применяется для фиксации аудиоинформации, говорится в постановлении Глыбокского райсуда Черновицкой области.

Однако неизвестно, как сотрудники правоохранительных органов узнали об устройстве. "22 сентября 2021 года в 13:35 в переулке Космонавтов с. Глыбокая Черновицкой области сотрудником Управления СБУ лейтенантом Ципинюком С.В., задокументирован факт незаконного хранения гражданином Украины специального технического средства негласного получения информации", – говорится в постановлении.

Видео дня

Интересно, что Валерий Коба даже не покупал GPS-трекер, а получил его в подарок. Продавец чехлов, которые купил украинец, предложил воспользоваться акцией и купить за $1 "случайный подарок". Цена такого подарка – от $1 до $100. Им и оказался GPS-трекер, который в итоге изъяли сотрудники СБУ.

Ранее в Украине штрафовали граждан за незаконный сбор ягод. Государственная экологическая инспекция Полесского района проводит рейды по лесам и лесным массивам Ривненской области: всего за два дня нашли 10 нарушителей, которые собирали чернику. Всех привлекли к административной ответственности (штрафы).

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Закарпатье с начала 2021 года таможенники оформили 499 протоколов на "евробляхеров" из-за превышения срока ввоза или транзита авто. В целом суд рассмотрел 270 дел и вынес решение о конфискации 209 автомобилей на сумму 9,5 млн грн. Размер штрафов составляет 6,5 млн грн.