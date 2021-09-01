Студентам в Украине повысят стипендии: у кого выплаты увеличатся в 2,5 раза

В Украине повысят стипендии для учеников, которые получают профессиональное образование (училища, лицеи, центры, учебно-курсовые комбинаты). Сумма выплат для них увеличится в 2,5 раза.

В свою очередь студенты вузов получат повышение стипендии минимум в 1,5 раза. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 сентября на заседании правительства, транслируемого на YouTube-канале Кабмин.

Какую стипендию получают студенты в Украине?

аспиранты и бакалавры – 1 300 грн (повышенная – 1 600 грн);

студенты техникумов, колледжей, лицеев – 980 грн (повышенная –1 250 грн);

студенты профессиональных технических училищ – 490 грн.

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Кроме того, власти одобрили распределение 1 млрд грн субвенции местным бюджетам на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов". Так, средства пойдут на обеспечение здорового питания в учебных заведениях и ремонты.

"Программой предусмотрен капитальный ремонт школ, а также обновление материально-технической базы столовых учебных заведений. Сейчас в сотрудничестве с облгосадминистрациями и народными депутатами согласовано более 500 проектов, призванных улучшить условия для надлежащего образовательного процесса", – сообщается в Telegram-канале Дениса Шмыгаля.

Также 150 млн грн субвенции получат местные бюджеты на создание учебно-практических центров современной профессионально-технического образования. Правительство утвердило распределение средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине средняя зарплата учителя первой категории в государственном учреждении на сегодня составляет 6,6 тысячи гривен. В эквиваленте к европейской валюте это около 210 евро. Например, в Польше учителя получают более 1,2 тысячи евро в месяц.