Страховка авто подорожает, но и размер компенсации при ДТП вырастет: что предложил НБУ

Национальный банки Украины (НБУ) предлагает изменить действующий порядок обязательного страхования ответственности водителей. В числе новшеств – увеличение размера страховых компенсаций потерпевшим при ДТП в рамках договоров ОСАГО и новый механизм расчета страхового платежа.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Отмечается, что регулятором разработаны 2 проекта постановления правления, которые вынесены на общественное обсуждение. До 26 ноября к документам можно подать замечания и предложения.

В Нацбанке объясняют, что последний раз страховые выплаты по договорам ОСАГО менялись в 2019-м. Однако размер компенсации должен повышаться относительно показателя инфляции. Это позволит повысить уровень защиты пострадавших в ДТП, уверены в НБУ.

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В частности, проектами предлагается увеличить лимиты страховых выплат по автогражданке таким образом:

с 130 до 160 тыс. грн на одного потерпевшего – если в результате ДТП по вине водителя был причинен ущерб имуществу третьих лиц;

с 260 до 320 тыс. грн за одного потерпевшего – за вред, причиненный жизни и здоровью пострадавших в ДТП;

с 50 до 80 тыс. грн за одного потерпевшего – если фиксация страхового случая происходит путем оформления европротокола (без участия полиции). Отметим, что воспользоваться европротоколом можно по обоюдному согласию водителей-участников, у которых есть полисы ОСАГО. При этом в ДТП не должно быть пострадавших людей, а у автовладельцев – не могут иметь признаков наркотического, алкогольного опьянения.

Кроме того, по предложению Моторного транспортного бюро (МТБ), предусмотрено утвердить размер базовой страховки автомобиля по договорам ОСАГО в размере 180 гривен. А уже в зависимости от корректирующих коэффициентов определять конечную стоимость "автогражданки" в каждом конкретном случае.

Такие коэффициенты тоже предлагается утвердить проектом постановления правления НБУ. Так, сумма страховки будет зависеть от:

типа транспортного средства;

места регистрации (проживания) водителя либо месторасположения компании;

сферы использования авто (например, такси, грузовые перевозки и пр.);

собственника транспортного средства (физлицо или юрлицо);

"возраста" авто;

срока действия договора страхования и способа его составления;

наличия страховых случаев в прошлом.

Среди прочего, в Нацбанке предложили создать на базе МТБ единую централизованную базу данных по обязательному страхованию ответственности водителей. В нее будут вноситься все действующие и прекращенные договора автострахования, данные о страховых случаях, транспортных средствах и их собственниках.

Напомним, ОСАГО – это обязательное страхование социальной ответственности, которую водители должны получить до регистрации автомобиля. Такую страховку надо оформлять ежегодно. Автогражданка покрывает ущерб, причиненный потерпевшей стороне, в пределах утвержденных лимитов.

ОСАГО нужно оформлять всем водителям, кроме некоторых льготных категорий граждан:

участники боевых действий, включая АТО/ООС,

участники Революции Достоинства,

инвалиды войны,

инвалиды I группы,

водители, которые управляют транспортным средством, принадлежащим инвалиду I группы.

Сотрудники патрульной полиции имеют право проверить у водителя "автогражданку":

если были нарушены правила дорожного движения с составлением протокола о правонарушении;

если совершено ДТП;

при пересечении границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за отсутствие страховки на авто грозит штраф в 850 гривен. Его могут выписать, если ваш полис просрочен более чем на пять дней, или совсем не оформлен. Также может быть штраф в размере 425 грн в случае, если у вас оформлено ОСАГО, но вы не можете предъявить его сотруднику полиции.