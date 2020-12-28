Степанов: врачей в Украине можно удержать только повышением зарплат, но денег нет
Предотвратить выезд украинских врачей на работу за границу может только повышение зарплат. Однако в госбюджете-2021 ежемесячные выплаты медицинским работникам заложены на уровне всего 9 тысяч гривен.
Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Журналистка отметила, что из страны уезжают в том числе представители "дефицитных" специальностей – анестезиологи и реаниматологи. Она спросила у главы Минздрава, видит ли он возможности "удержать" медиков.
"Зарплату повышать. Вы знаете какой-то иной способ?" – ответил Степанов.
"Если вас пригласят на работу, где платят в 10 раз больше, предоставят более комфортные условия, технику, – это будет серьезный аргумент, чтобы сменить работу? А теперь представьте украинского анестезиолога, у которого зарплата 10 тысяч гривен. Мы никак не можем его тут удержать, разве что повысив зарплату и создав более комфортные условия работы", – продолжил министр.
По его словам, Минздрав запрашивал 296 млрд гривен из государственного бюджета-2021 на финансирование сферы. Однако, медицина сможет получить только 123 млрд.
Исходя из утвержденного госбюджета, зарплата врача в 2021 году будет на уровне 9 тысяч гривен в месяц, добавил Степанов.
"То есть то, что врач получает сейчас, то же он будет получать и в следующем году. На большее сегодня денег нет", – сказал он.
Как рассказал министр, он добивался того, чтобы бюджет пересмотрели. В частности, удалось увеличить тарифы "на инфаркты, инсульты, на экстренную медпомощь", сказал Степанов.
"Добились – и это была инициатива президента – надбавок, которые выплачиваются с сентября", – отметил он.
В то же время глава Министерства здравоохранения сказал, что врач "не может получать зарплату на уровне пособия по безработице".
Напомним, Степанов настаивал, чтобы врач в Украине получал 23 тысяч гривен, медицинская сестра – 17 тысяч, а младший медицинский персонал – 12 тысяч гривен.
За время пандемии коронавируса в Украине уже уволились около 34 тысяч медработников.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Из-за того, что Кабмин не нашел деньги на зарплаты медикам, Украина рискует остаться без врачей и медсестер.
Так, Польша начала переманивать украинских специалистов. Врачам там предлагают зарплаты в 20-30 раз выше, помогают оплатить аренду и дают полную медицинскую страховку.
Максим Степанов считает, что украинские медики могут просто сбежать в Польшу, где им предлагают достойную оплату труда.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не может "забрать пенсии у пенсионеров и отдать все медикам".
Спикер парламента Дмитрий Разумков признал, что в Украине нет денег, чтобы украинские врачи получали зарплаты, как в Польше.