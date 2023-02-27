Коллекционеры охотятся за монетами в 1 грн: сколько готовы платить

Монеты в 1 грн украинцы могут продать гораздо дороже стоимости их номинала. Такие монеты, которые можно найти в копилках или получить на сдачу, входят в разные коллекции, а потому нумизматы платят за них большие деньги.

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Так, 1-гривневые монеты 1995 года разновидности 1БАг можно продать по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", по цене от 7 000 до 9 000 грн. Такие монеты отличает гладкий гурт.

Также ценятся 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг – за них могут заплатить от 10 000 до 20 000 грн. Эту монету тоже можно узнать по гладком гурте без надписи.

"На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на группу. Поэтому эти гривни считаются "неоконченными", – отмечают специалисты.

А за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, также ценными считаются монеты в 1 копейку. К примеру, за монету 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн.

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