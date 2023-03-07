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Старые 10-копеечные монеты могут принести большие деньги: за сколько их можно продать

Роман Костюченко
Личные финансы
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Старые 10-копеечные монеты могут принести большие деньги

Старые украинские монеты в 10 копеек определенных разновидностей могут принести своим владельцам немалые деньги. Они являются коллекционными и многие нумизматы хотят их заполучить – поэтому не жалеют тысяч гривен для покупки таких копеек.

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К примеру, от 8 000 грн до 10 000 грн на аукционах готовы платить за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк, рассказывают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Ее отличают:

  • средний зуб трезуба – острый, узкий;
  • пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;
  • гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;
  • гурт с крупной насечкой.
Старые украинские монеты в 10 копеек определенных разновидностей могут принести своим владельцам немалые деньги

За монету в 10 копеек 1994 года разновидности 2БАм можно выручить от 3 000 грн до 4 000 грн. Узнать ее можно по:

  • замкнутом четвертом зерне третьего колоса;
  • четвертом зерне четвертого колоса, которое касается листа;
  • маленькой нижней ягоде в грозди №2.
Такие монеты являются коллекционными и многие нумизматы хотят их заполучить

За 10 копеек 1992 года разновидности 1.14ГАк могут заплатить от 10 000 грн до 14 000 грн. Ее можно узнать по:

  • среднем зубе трезуба, который сверху утолщен;
  • прямыми (не загнутыми) верхушками букв "Ї" и "Н";
  • длинному и тонкому хвостику грозди №3;
  • гурте с мелкой или крупной насечкой.
За 10 копеек 1992 года разновидности 1.14ГАк могут заплатить от 10 000 грн до 14 000 грн

За более 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм. Ее цена обусловлена малым тиражом – таких монет было отчеканено всего 5 000 штук.

Однако несмотря на это, рассказывают специалисты, в обороте найти такую монету можно. Однако если она сильно повреждена, заплатят за нее меньше.

За более 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм

Как сообщал OBOZREVATEL, продать намного дороже номинала украинцы могут и 25-копеечные монеты. За некоторые разновидности можно выручить несколько тысяч гривен – такие монеты являются коллекционными и нумизматы готовы платить огромные деньги, чтобы их заполучить.

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