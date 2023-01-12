Стало известно, сколько в 2022 году направили из бюджета на субсидии, пенсии и прочие соцвыплаты: Минфин озвучил суммы

В Украине в период 2022 года на социальные выплаты из государственного бюджета направили 415,7 млрд грн. В частности, в декабре было выделено почти 40 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины. Больше всего денег было направлено на выплату пенсий и другой соцпомощи, а также ВПЛ (внутренне перемещенным лицам).

На что было выделено 415,7 млрд грн из госбюджета?

232,9 млрд – выплата пенсий, доплат и повышений к пенсиям (в декабре – 22,7 млрд грн); 63,5 млрд грн – выплата государственных соцпомощей, в том числе семьям с детьми (в декабре – 5,6 млрд грн); 53,5 млрд грн – предоставление пособия на проживание ВПЛ (в декабре – 6,1 млрд грн); 33,7 млрд грн – предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг (в декабре – 5,5 млрд грн); 32,1 млрд грн – "єПідтримка", что обеспечило получение помощи в полном объеме всем получателям, подавшим заявку на получение помощи.

"Правительство продолжает выполнять все свои социальные обязательства перед гражданами. Так, в 2022 году Минфин полностью обеспечил выплату пенсий, доплат, надбавок и пособий. Убежден, что в новом 2023 году люди будут получать средства вовремя и в полном объеме", – заявил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что украинцы, которые скрыли информацию о своем доходе и продолжали получать субсидию, должны вернуть ее в бюджет. Возвращение незаконно выплаченной помощи предусмотрено также в постановлении правительства.

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