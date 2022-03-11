США ввели санкции против Пескова и его семьи: они владели американской недвижимостью и любили отдыхать на яхтах

США расширили санкции против России. В список попала также и семья пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова. Его супруга Татьяна Навка и взрослые дети не смогут иметь счета в Штатах, их недвижимость будет арестована. Также они не смогут ездить в США.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США. Отметим, еще несколько лет назад семья Пескова успела продать свою заграничную недвижимость. К примеру, по данным "Открытых медиа", в 2017 году супруга президентского пресс-секретаря ещё владела квартирой в США, а его сын арендовал квартиру во Франции.

В декларации за 2017 год у Навки была указана квартира в США площадью 126 квадратных метров, в декларации этого года никакой зарубежной недвижимости у Навки уже не значится. Не указана в декларации за 2018 год и квартира площадью 180 кв. м во Франции, которая была в пользовании у одного из сыновей Пескова.

Видео дня

Сын Пескова, по данным СМИ, владеет авто марки Tesla, также ездит на машинах Range Rover, Ferrari, Mercedes CLA и мотоцикле Harley-Davidson. Также он регулярно летает частными самолетами и путешествует на яхтах, говорится в расследовании "Золотой ребенок бриллиантового папы". Кроме того, он владеет квартирой площадью 110 метров в центре Москвы.

Спонсором этой компании, по данным СМИ, является бизнесмен Зиявудин Магомедов. Именно его российский оппозиционер Алексей Навальный обвинял в даче взятки Дмитрию Пескову – Магомедов оплатил многомиллионный отдых Пескова на яхте Maltese Falcon.

Из-за санкций ни Песков, ни его жена и дети пользоваться яхтами и покупать шикарные автомобили не смогут. Их просто не будут ввозить на территорию страны. А на частном самолете семья сотрудника Кремля сможет летать разве что в Египет, во всем цивилизованном мире небо для них закрыли.

Кроме того, в санкционном списке двенадцать депутатов Госдумы: Вячеслав Володин, Юрий Афонин, Евгений Бессонов, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Иван Мельников, Дмитрий Новиков, Николай Осадчий, Казбек Тайсаев, Геннадий Зюганов.