США готовятся остановить "Северного потока-2" и введут новые санкции – Reuters

Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. В ближайшие дни Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Reuters. "Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно", – сказал источник в правительстве США. Новые санкции против компаний введут на основе уже принятых законов. Под ограничения попадут компании, которые занимаются прокладкой, проверкой и страхованием.

"По словам источника, в отчете может быть указана страховая группа Zurich Insurance Group. Компания не сразу ответила на запрос о комментарии", – пишет Reuters. Избранный президент США Джо Байден выступал против проекта, когда был вице-президентом при Бараке Обаме. Неизвестно, захочет ли он пойти на компромисс по проекту после 20 января, когда он получит власть. Г

Западными партнерами "Газпрома" по проекту являются немецкая Uniper, Wintershall Dea из BASF, англо-голландская нефтяная компания Shell, австрийские OMV и Engie. Источник в отрасли из США, знакомый с сообщениями Госдепартамента, сказал, что европейские компании, в том числе немецкие, получали запросы от администрации Трампа в течение последних нескольких месяцев, начиная с октября, о своей деятельности, связанной с "Северным потоком-2".

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Его запуск может привести к потере миллиардов долларов на транзите голубого топлива. Стоимость "трубы" составляет около 9,5 млрд евро. Это один из самых дорогих проектов "Газпрома". В нем также участвуют и немецкие компании. Газ из России хотят поставлять напрямую в Германию.

Проект "Северного потока-2" остановили Инфографика OBOZREVATEL

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