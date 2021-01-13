США готуються зупинити "Північний потік-2" і введуть нові санкції – Reuters

Уряд США попереджає компанії, які допомагають у будівництві "Північного потоку-2", про нові санкції. Найближчими днями Держдепартамент підготує список усіх компаній, які беруть участь у проєкті, і внесе їх у чорний список.

Про це з посиланням на джерела повідомляє видання Reuters. "Ми намагаємося поінформувати компанії про ризик і переконати їх піти, поки не стало надто пізно", – сказало джерело в уряді США. Нові санкції проти компаній введуть на основі вже ухвалених законів. Під обмеження потраплять компанії, які займаються прокладанням, перевіркою і страхуванням.

"За словами джерела, у звіті може бути вказана страхова група Zurich Insurance Group. Компанія не відразу відповіла на запит щодо коментаря", – пише Reuters. Обраний президент США Джо Байден виступав проти проєкту, коли був віцепрезидентом за Барака Обами. Невідомо, чи захоче він піти на компроміс щодо проєкту після 20 січня, коли він отримає владу.

Західними партнерами "Газпрому" за проєктом є німецька Uniper, Wintershall Dea з BASF, англо-голландська нафтова компанія Shell, австрійські OMV і Engie. Джерело в галузі із США, знайоме з повідомленнями Держдепартаменту, сказало, що європейські компанії, зокрема німецькі, отримували запити від адміністрації Трампа протягом останніх кількох місяців, починаючи із жовтня, про свою діяльність, пов'язану з "Північним потоком-2".

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі. Його запуск може призвести до втрати мільярдів доларів на транзит блакитного палива. Вартість "труби" становить близько 9,5 млрд євро. Це один із найдорожчих проєктів "Газпрому". У ньому також беруть участь і німецькі компанії. Газ із Росії хочуть поставляти безпосередньо до Німеччини.

Проєкт "Північного потоку-2" зупинили інфографіка OBOZREVATEL

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