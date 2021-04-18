Среднюю зарплату в Украине будут считать по-новому: почему это выгодно для граждан

В правительстве предлагают изменить порядок исчисления средней заработной платы, вследствие чего ее размер может увеличиться. А это, в свою очередь, потянет за собой увеличение размера пенсий и многих других выплат, которые "привязаны" к величине среднего заработка.

Соответствующий проект постановления Кабмина разработали в Минэкономики. Документ размещен на сайте Федерации профсоюзов для обсуждения.

В частности, проектом вносятся изменения в Порядок №100, которым утвержден механизм исчисления средней заработной платы. В ее расчет предлагается включать премию за месяц и другие стимулирующие выплаты работнику по итогам месяца. Такие выплаты будут учитываться в размерах, в которых они начислены, без исключения сумм отчисления на налоги, взыскание алиментов и т.п.

Также документом предлагается обеспечить механизм перерасчета среднего заработка работникам, которым с 12 декабря 2020 года начисление средней зарплаты было осуществлено без учета премий и выплат по итогам года. Именно с этой даты в свое время были внесены изменения в Порядок №100, которыми механизм учета премий в расчете средней зарплаты исчислялся по более сложной процедуре, что не всегда позволяло включать премиальные выплаты в размер среднего заработка.

Сейчас этот порядок решили упростить. Если проект документа будет принят правительством, то вышеуказанным работникам будет проведено доначисление средней зарплаты.

Кроме того, в расчет средней зарплаты возьмут также и те стимулирующие выплаты, которые были начисленны в расчётном периоде за предыдущие. Например, если премию насчитали и выплатили в 2020 году за какой-то из периодов 2019 года (месяц или квартал), то она все равно будет включена в размер средней зарплаты за 2020 год.

Также вносятся изменения в перечень выплат, которые не учитываются в размере средней зарплаты. К ним отнесли:

выплаты, связанные с праздничными датами ;

денежное вознаграждение за добросовестный труд и образцовое выполнение служебных обязанностей.

Таким образом, в случае утверждения Кабмином проекта документа, размер средней зарплаты работников увеличится за счет учета премий, начисленных в предыдущем периоде и пересчитанных задним числом.

Отметим, что помимо пенсий, размер которых зависит от показателей средней зарплаты, есть также много других выплат для работающих граждан, которые рассчитываются исходя из величины среднего заработка. К таким выплатам относятся:

отпускные;

выходное пособие;

командировочные;

больничные и другие.

То есть, повышение средней зарплаты потянет за собой и увеличение указанных выплат. А вот о том, будет ли осуществлен перерасчет таких выплат за период с 12 декабря 2020 года с учетом того, что будет произведено доначисление средней заработной платы, пока неизвестно.

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