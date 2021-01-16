Советник Байдена считает, что санкции против "Северного потока-2" нужно приостановить

Советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс заявил, что лучший выход из ситуации, которая сложилась вокруг строительства "Северного потока-2": на время остановить проект и приостановить американские санкции. Этот период, по словам советника, нужно потратить на переговоры между сторонами.

Соответствующее предложение Бернс озвучил в Handelsblatt. "Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы – приостановить действие санкций. Это даст новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно поговорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами", – сказал Бернс.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе пресс-конференции заявил, что он заинтересован в переговорах: "разумеется, мы сильно заинтересованы в обсуждении с новой администрацией в Вашингтоне темы "Северного потока-2".

Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. В ближайшие дни Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.

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