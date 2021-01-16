Советник Байдена считает, что санкции против "Северного потока-2" нужно приостановить
Советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс заявил, что лучший выход из ситуации, которая сложилась вокруг строительства "Северного потока-2": на время остановить проект и приостановить американские санкции. Этот период, по словам советника, нужно потратить на переговоры между сторонами.
Соответствующее предложение Бернс озвучил в Handelsblatt. "Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы – приостановить действие санкций. Это даст новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно поговорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами", – сказал Бернс.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе пресс-конференции заявил, что он заинтересован в переговорах: "разумеется, мы сильно заинтересованы в обсуждении с новой администрацией в Вашингтоне темы "Северного потока-2".
Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. В ближайшие дни Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сакции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября 2020-го они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с суднами.
Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией.
Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2".
Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".