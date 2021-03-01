Сотрудничество МВФ с Украиной под угрозой: в Fitch назвали спорные моменты

Продолжение сотрудничества МВФ с Украиной находится под угрозой срыва. Главная проблема: добиться одобрения народными депутатами Верховной Рады законодательства о борьбе с коррупцией и судебной реформе.

Об этом говорится в отчете международного агентства Fitch. "Fitch считает, что его (пересмотра программы – ред.) завершение сопряжено со значительным риском. В частности, будет проблематично одобрение парламентом законодательства о борьбе с коррупцией и судебной реформе", – сообщают эксперты.

Кроме того, МВФ требует отменить ручное регулирование тарифов на газ. С этим, уверены в агентстве, больших проблем не будет.

Что может повлиять на рейтинг Украины:

устойчивое увеличения или снижение международных резервов;

сокращение или рост государственного долга по отношению к ВВП;

повышение или снижение стандартов государственного управления;

политические/геополитические потрясения, которые ослабляют макроэкономическую стабильность.

Ранее издание Reuters спрогнозировало, что экономика Украины резко восстановится до 10% роста во втором квартале 2021 года после пяти кварталов спада подряд, при условии, что не будет ужесточение карантина.

Согласно среднему прогнозу украинских аналитиков, валовой внутренний продукт сократится на 0,5% в годовом исчислении в январе-марте, но затем вырастет на 10,2% во втором квартале.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская власть заинтересована в ускорении инфляции для восстановления экономики. Правительственный прогноз предполагает ее (экономики) рост в 2021 году на 4,6% ВВП (валовой внутренний продукт).