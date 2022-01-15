Собирал деньги 10 лет, а они "пропали" в терминале ПриватБанка: украинец пожаловался на сбой

В Харькове в терминале ПриватБанка при пополнении валютной карты долларами произошел сбой. В результате часть суммы, которую клиент копил в течение 10 лет, он временно потерял. Украинец утверждает, что банк не подтвердил сбой, хотя в самом "Привате" сообщили, что деньги вернут на счет.

Об этом украинец написал на специализированном форуме "Минфин". Как говорит клиент, часть суммы – 480 долларов – терминал засчитал, однако позже, когда внесли еще 235 долларов, терминал выдал ошибку.

"Сразу была создана заявка на возврат средств (24072892). Сначала написали, что нужно ждать инкассацию и решение будет в течении трех дней, но сейчас написано, что сбой не подтвержден. Как такое может быть вообще?! Я даже номинал купюр знаю и количество их! Просто украли деньги! Это были мелкие доллары, которые брат жены собирал в течении 10 лет", – пожаловался клиент.

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В "Привате" же ответили, что рассмотрели заявку и сбой подтвердили. Поэтому деньги вскоре появятся на счету. Отметим, подобные сбои в терминалах и банкоматах – не редкость.

В самом банке поясняют: необходимо сразу обращаться на горячую линию банка. Дальше есть несколько вариантов:

если сбой зафиксирован, деньги могут начислять в течение ближайших часов;

если же сбой сразу установить не удалось, то придется проводить инкассацию – пересчитывать все средства, которые находятся в терминале.

Как писал OBOZREVATEL, некоторые банкоматы ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом наличку не выдают. Такая проблема может произойти по целому ряду причин:

Замялась купюра и произошел сбой. Это самая простая проблема. В таком случае деньги могут вернуть в тот же день.

Техническую причину не обнаружили, но банкомат все равно "ошибся". В таком случае нужно обратиться в банк с заявлением, проведут инкассацию банкомата, пересчитают деньги и если там действительно имеются "лишние", их возместят.