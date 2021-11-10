Снял нарушение ПДД на телефон – получи деньги: в Раде предложили платить украинцам

Украинцам предложат снимать нарушения Правил дорожного движения (ПДД) на смартфоны и отправлять записи полиции. За это наблюдательных граждан собираются награждать – им обещают 10% от штрафа, если нарушитель его заплатит.

Новшество предусматривает законопроект № 5798, который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Также рассматривается альтернативный законопроект № 5798-1. От основного он отличается некоторым техническими нюансами.

Действие правил предлагают распространять не на все нарушения. Получить награду можно будет в случае фиксации:

проезда на запрещающий сигнал светофора;

пересечения двойной сплошной полосы, железнодорожных переездов;

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нарушения правил парковки и парковки на местах для инвалидов;

оставления места ДТП.

Сейчас такие нарушения могут вручную фиксировать сотрудники полиции. Это позволяет рассматривать дела в упрощенном порядке, без составления протокола.

Если законопроект примут, активным гражданам тоже предложат сообщать полиции о нарушениях с помощью специального приложения. Им может стать dashcamUA, которое уже работает в тестовом режиме.

Сообщения о нарушениях в этом приложении отправляются анонимно. Кроме того, все записи вносятся в блокчейн, уверяют разработчики. Таким образом, сообщение нельзя удалить или изменить.

Снимать нарушение ПДД можно будет не на все устройства. Смартфоны или планшеты должны позволять идентифицировать пользователя через Дію и фиксировать дату, время, а также GPS-координаты нарушения.

За фальсификацию фото- или видеофиксации нарушения предлагают ввести уголовную ответственность. Наказывать предлагают и нарушителей – за давление на "информаторов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должны появиться 23 новых комплекса автофиксации нарушений ПДД. Общее количество камер таким образом превысит 200.