Уже почти год мы наблюдаем настоящую войну вокруг начисления и распределения авторских сборов — налога за частное копирование. Легальный бизнес объединился под флагом Европейской Бизнес Ассоциации и отстаивает изменение порядка начисления сбора за частное копирование и обновление правил распределения этих средств между авторами контента. Журналисты-расследователи публикуют десятки материалов, разоблачая схемы "распила", которые свидетельствуют о том, что на самом деле до авторов контента эти средства не доходят. А каждый украинец просто исправно платит эти сборы при каждой покупке электроники, которые оседают в карманах оседлавших "вкусную" тему деятелей.

Вы могли бы возразить, что ничего не платите, но на самом деле в цену телефона, планшета, телевизора, ксерокса и практически всех устройств сбор за копирование уже заложен. И никто не разбирается, возможно ли вообще копирование на устройстве, которое покупает. Никто не задумывается, почему мы сначала должны платить сбор за копирование, а затем покупать сам контент. И хорошо бы, если бы оправдывались лозунги некоторых "творцов" о том, что "эти сборы поддерживают украинского исполнителя", но в действительности они просто оседают в карманах руководителей организаций коллективного управления (далее — ОКУ). Которые, к тому же, даже не отчитываются, кому, сколько и как осуществляют перечисления.

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А законопроект №4537, который поможет изменить ситуацию и решить все эти проблемы, просто ждет в Верховной Раде. Уже год. И когда в этом году, казалось, начиналось активное рассмотрение вопроса, чтобы запутать украинцев, в парламенте зарегистрировали еще 5 альтернативных проектов законов — №5552 (1–5).

Частная копия, то есть то, за что мы платим сбор при покупке техники, — это, фактически, возможность воспроизвести контент, который мы приобрели ранее. То есть каждый покупатель платит только за саму возможность копировать. Но проблема нашего действующего законодательства в том, что оно не учитывает главное: технологии не стоят на месте, и большинство техники, которая сегодня есть на рынке, не дает возможности копировать. Она или технически отсутствует, или программно ограничена. Значит, вы платите сбор за возможность делать копии там, где такой возможности просто нет! И этот платеж (кстати, немалый) рассчитывается от самой стоимости товара: за ноутбук — 0,2%, за телефон или планшет — 0,15%, а за флешку — 0,75%. И идут эти средства не в государственные органы для распределения, а частным ОКУ, которые потом должны распределять их между авторами контента. Однако должны и делают, как говорится, — совершенно разные вещи. А законопроект №4537 кардинально разрушает эту схему.

Во-первых, меняется подход к выбору техники, на которую будет начисляться сбор. Из перечня исключается техника, на которой копирование невозможно, платить нужно будет только за электронику, которая создана для копирования: флешки, накопители и тому подобное.

Сложно представить себя за копированием книги на ксероксе, но действующий закон, наверное, именно так видит украинцев, которых заставляют платить сбор за копирование, когда покупают ксерокс или "эмфэушку". После принятия же законопроекта №4537 там, где сегодня с нас принудительно берут плату за "невозможные возможности", все станет честно, и техника станет дешевле, без лишних начислений. Одно голосование — и все в выигрыше.

Во-вторых, распределение сборов наконец станет прозрачным: будет создана электронная система доходов и их распределения, и каждый сможет зайти и проверить, кто из авторов контента самом деле получает средства — действительно ли это авторы или "схематозники"-руководители ОКУ. Это уменьшит коррупцию и возможности обогащения деятелей, о которых уже давно говорят и авторы контента, и честный бизнес, который платит сбор при ввозе техники.

И самое главное, что принятие законопроекта №4537 станет мощным толчком сразу в двух направлениях, которые являются болезненными для Украины: в борьбе с "серой" техникой и пиратством контента. Потому что сегодня вместо борьбы с настоящими проблемами все внимание чиновников и творческих людей приковано к сборам за частное копирование.

Вместо борьбы с реальным пиратством некоторые авторы намеренно приравнивают сбор за частное копирование с антипиратскими действиями, помогающими выжить творцам. Хотя копию на телевизоре или скан на принтере для собственного использования глупо сравнивать с подпольным цехом по печати книг или студинй по копированию фильмов. Пока выгодно вводить авторов контента в заблуждение, рассказывая, что легальный бизнес хочет забрать у творцов последнее, все силы идут не на выявление настоящих воров-пиратов, а на сопротивление тому, что на самом деле будет лучше для авторов. Ведь авторский сбор на технику никто не отменит, а его распределение будет честным для всех, а не для "избранных".

Украина богата талантливыми авторами, которые ежедневно создают качественный контент, однако сколько из них получают средства из сбора на технику? Этот вопрос должен задать себе каждый депутат. И если мы гордимся украинскими талантами, давайте их поддержим. Это в наших руках: убираем схемы и даем честное распределение.

Украинцы готовы платить за контент, что подтверждают миллионные подписки на стримингових сервисах. Честным является и сбор за частное копирование, если его действительно можно делать технически. Но давайте будем честны до конца: почему мы должны платить за копирование там, где это просто невозможно? Техника должна стать дешевле, для этого просто следует исключить лишние сборы.

Законопроект №4537 можно описать всего несколькими словами, которые касаются каждого украинца: не копирует — не платим. И депутаты как представители народа должны поддержать нас в праве на здравый смысл и справедливость.

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